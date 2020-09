Nel corso della quarta puntata del GF Vip è stato dato il nome del primo eliminato, ma ben presto è accaduto un vero colpo di scena.

Una puntata del GF Vip davvero unica, c’è da ammetterlo. Non era mai successo in tutta la storia del reality, sia nelle sue edizioni ‘nip’ che quelle celebrities, che una puntata del programma regalasse delle emozioni davvero incredibili. Anche perché, parliamoci chiaro, i colpi di scena vissuti in questa quarta diretta sono stati davvero immensi. A partire, quindi, dall’incontro di Adua Del Vesco con il suo fidanzato Giuliano. Fino all’incontro con Gabriel Garko e, soprattutto, il coming out dell’attore. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Subito dopo questo delicatissimo momento, è stato decretato anche il nome del primo eliminato di questa quinta edizione del GF Vip. Molto presto, però, badate bene, è accaduto un ennesimo colpo di scena. A cosa facciamo riferimento esattamente? Ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

GF Vip, decretato il nome del primo eliminato: il colpo di scena è inevitabile

Era appena terminato il momento dedicato a Gabriel Garko e alla confessione di Alfonso Signorini, quando i quattro nominati si sono messi dinanzi ai loro compagni per ascoltare il nome di colui che, per la prima volta in questa edizione, avrebbe abbandonato la casa. Ecco, al televoto vi erano: Matilde Brandi, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Massiliano Morra. Ma chi di loro, a distanza di pochissimi giorni dall’apertura del televoto, ha avuto la possibilità di accomodarsi nuovamente sul divano? Ecco, i primi sono stati l’attore napoletano e la modella milanese. Il ‘ballottaggio’, quindi, è tra Matilde Brandi e il buon intellettuale. E così, dopo una sorpresa alla romana e uno scontro tra l’Abbate e il resto della casa, Alfonso Signorini ha enunciato il nome del primo eliminato di questa quinta edizione del GF Vip. Badate bene, molto presto, è accaduto un grandissimo colpo di scena.

Fulvio Abbate, quindi, è il primo eliminato di questa quinta edizione del GF Vip. Ma, badate bene, c’è un ma. Seppure l’intellettuale sia stato il vip meno votato, ha la possibilità di restare ancora un’altra settimana nella casa di Cinecittà. Stasera, infatti, andrà in nomination con le altre celebrieties più votate dal gruppo. E, nel corso della puntata di Lunedì, scoprirà il suo destino.

