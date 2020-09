A quanto pare, sembrerebbe che sia previsto un nuovo ingresso all’interno della casa del GF Vip: potrebbero essere proprio loro.

Se così fosse, vi assicuriamo, sarebbe un grandissimo colpo di scena: a quanto pare, sembrerebbe essere previsto un nuovo ingresso all’interno della casa del GF Vip. Non sappiamo, sia chiaro, quando potremmo assistere a questa new entry. Fatto sta che, stando a quanto riportato da Deianira Marzano, sembrerebbe che il cast di questa quinta edizione andrà ad arricchirsi. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo tutti i dettagli singolarmente. Vi anticipiamo soltanto che a, quanto pare, colui che varcherà la famosa porta rossa di Cinecittà non sarà affatto da solo, bensì sarà dolcemente accompagnato da suo fratello. E, badate bene, entrambi sono dei volti molto ma molto conosciuti da tutti gli appassionati del GF Vip. Siete pronti a scoprirne di più? Allacciate le cinture e seguiteci!

GF Vip, nuovo ingresso nella casa: sono proprio loro

Dopo l’abbandono di Flavia Vento, che, tra l’altro, come raccontato in un nostro recente, potrebbe rientrare e la squalifica di Fausto Leali, sembrerebbe che il GF Vip sia intenzionato a regalare un grandissimo colpo di scena a tutto il suo amato ed affezionato pubblico italiano con un nuovo ingresso. Ebbene si. Avete letto proprio bene: stasera o, molto probabilmente, nelle prossime settimane, il cast del famoso reality di Canale 5 potrebbe subire una variazione. A lanciare l’indiscrezione, come dicevamo precedentemente, è stata la ben informata Deianira Marzano. Che, attraverso il suo canale Instagram ufficiale, non ha fatto altro che riportare una segnalazione di una sua followers. Stando a quanto si apprende da questo direct social, sembrerebbe che l’utente in questione abbia sentito Gabriele Parpiglia, durante l’ultima puntata di ‘Casa Chi’, confermare l’ingresso di Luca e Gianmarco Onestini nella casa del GF Vip. Insomma, una novità davvero clamorosa, c’è da ammetterlo. Anche perché, parliamoci chiaro, se così fosse, il colpo sarebbe davvero grandioso. Luca, lo sappiamo benissimo, si è fatto conoscere ed apprezzare a Uomini e Donne e, soprattutto, nella casa di Cinecittà, tanto che, recentemente, era diventato inviato anche della Rai. Gianmarco, invece, ha letteralmente conquistato tutti nel corso del GF condotto da Barbara D’Urso. Ed ha letteralmente spopolato in Spagna. Quindi, diciamoci la verità, vederli insieme su Canale 5 sarà un evento davvero grandioso.

Non sappiamo, ovviamente, quando avverrà questo nuovo ingresso nella casa del GF Vip. Se, magari, potremmo ammirare l’entrata dei fratelli Onestini già nel corso della puntata di questa sera, Venerdì 25 Settembre, oppure dovremmo aspettare ancora un po’. Fatto sta che, se così fosse, noi non vediamo l’ora. Voi?

