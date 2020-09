Per la puntata di questa sera, Venerdì 25 Settembre, del GF Vip è previsto l’ingresso di super ospite: è un attore amatissimo.

A quanto pare, sembrerebbe che la puntata di questa sera, Venerdì 25 Settembre, del GF Vip sarà ricca di colpi di scena. Non soltanto, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, si tratterà, senza alcun dubbio, di quanto sta accadendo in queste ultime ore tra Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco, ma si porrà attenzione anche su tutti gli altri coinquilini della casa. A partire, quindi, da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, fino ai continui scontri tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi. Insomma, una puntata che, diciamoci la verità, non può assolutamente non essere vista. Anche perché, vi anticipiamo, è prevista l’entrata di un super ospite davvero incredibile nella casa del GF Vip. Ebbene si, avete letto proprio bene! Sembrerebbe che, proprio questa sera, farà l’ingresso in casa un attore famosissimo, apprezzatissimo e, soprattutto, amatissimo. Di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

GF Vip, previsto l’ingresso di un super ospite: di chi si tratta

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che la puntata del famoso reality di canale 5 di questa sera, Venerdì 25 Settembre, sarà ricca di emozioni. Non soltanto perché, come consueto, si offrirà ampio spazio a tutti i concorrenti e alle loro storie, ma anche perché si è deciso di fare entrare nella casa del GF Vip un vero e proprio super ospite. Ebbene si. Dopo l’ingresso della settimana scorsa di Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, il famoso giornalista è entrato nella casa per una splendida sorpresa a sua figlia. Ma chi, invece, varcherà la famosa porta rossa? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Ebbene si, è proprio lui: Gabriel Garko. A quanto pare, sembrerebbe essere proprio il super ospite di questa quarta puntata del GF Vip. Anche perché sappiamo benissimo che il famoso ed amatissimo attore è stato anche il fidanzato di Adua Del Vesco. Quindi, senza alcun dubbio, la sorpresa sarà rivolta maggiormente a lei.

