Nel corso della puntata di Giovedì 24 Settembre de ‘La Vita in Diretta’ ha fatto ‘irruzione’ una telefonata inaspettata: cos’è successo.

Continua alla grande l’appuntamento pomeridiano e quotidiano con ‘La Vita in Diretta’. Sempre ricco di contenuti ed inediti, Alberto Matano, in ciascuna puntata del suo programma, non fa altro che passare in rassegna tutte le notizie di cronaca di questi ultimi giorni. È proprio per questo motivo che, nel corso dell’appuntamento di ieri, Giovedì 24 Settembre, il conduttore si è dedicato ad una notizia diffusasi qualche giorno fa e che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Facciamo riferimento a quella scuola di Roma dove alle ragazze è stato proibito di indossare le minigonne per evitare che gli occhi dei professori cascassero proprio lì. Insomma, una notizia davvero incredibile. E che, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione di tutti. In particolare di una spettatrice. Che, proprio nel corso della puntata di ieri de La Vita in Diretta, è stata la protagonista di una telefonata davvero inaspettata. ‘È vergognoso’, ha detto appena appresa la notizia di essere in collegamento telefonico.

La Vita in Diretta, la telefonata inaspettata: ‘È vergognoso’, cos’è successo

Un grandissimo colpo di scena quello che, nel corso della puntata di Giovedì 24 Settembre, è accaduto a La Vita in Diretta a causa di questa telefonata davvero inaspettata. Come dicevamo precedentemente, Alberto Matano, insieme ai suoi due ospiti, stava trattando la notizia di quel liceo romano in cui è stato proibito alle ragazze di indossare la minigonna quando, inaspettatamente ed improvvisamente, è giunta una chiamata improvvisa. Dall’altra parte della cornetta c’è Claudia Mori che, vedendo la trasmissione dalla sua abitazione, non ha potuto fare a meno di intervenire. E di dire, ovviamente, la sua opinione. ‘È una vergogna che ancora si parli della minigonna in questi termini’, ha iniziato a dire la moglie di Adriano Celentano. Per poi continuare: ‘La donna si deve vestire come vuole perché sa benissimo come vestirsi quando è un posto piuttosto che in un altro’.

Dopo aver asserito queste frasi a La Vita in Diretta, la telefonata di Claudia Mori è proseguita e la moglie di Celentano ha detto: ‘Perché deve cadere l’occhio? È pericoloso dirlo!’. Voi, invece, cosa ne pensate?

