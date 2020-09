L’allieva 3, il cast e le anticipazioni della prima puntata

L’allieva 3, ecco alcune anticipazioni della prima puntata che andrà in onda a partire da questa domenica: vieni a scoprire di più..

Il conto alla rovescia per il grande ritorno sta per terminare. Mancano esattamente 3 giorni alla messa in onda su Rai 1 dell’attesissima terza stagione de L’Allieva, la serie che dal 2016 vede protagonisti Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi e Lino Guanciale nei panni di Claudio conforti è tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola. Le riprese di questa nuova stagione come sapete sono andate a rilento a causa del lockdown da Covid che ha rallentato un po tutti i programma televisivi. Ma il cast si è completamente attrezzato per poter ritornare sui set in tutta tranquillità nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni l’attrice Alessandra Mastronardi ha infatti fatto sapere come hanno organizzato i ritorno sui set nel post-Covid (che tanto post poi non è). Domenica 27 Settembre L’Allieva andrà in onda il primo di 6 puntate di questa nuova stagione. Scopriamo insieme il cast ed alcune anticipazioni della prima puntata.. sono imperdibili!

L’allieva 3: ecco alcune anticipazioni della prima puntata

Ecco le anticipazioni della prima puntata che andrà in onda domenica 27 settembre andranno in onda ben due episodi. Il primo episodio si intitola Arabesque ed una delle scene che emozionerà i fan sarà la romanticissima proposta di matrimonio che Claudio farà ad Alice.. mentre eseguendo un’autopsia: ovviamente lei dirà di Si. I due se ben ricorderete, nelle stagioni precedenti giocavano al “tira e molla”, ci hanno fatto veramente desiderare questa tanto attesa unione. Ma finalmente eccola qui! In questo primo episodio Alice è finalmente medico legale ed insieme a CLaudio esamineranno il caso di una ballerina trovata morta: i due avranno pareri discordanti su come sia morta la giovane. Inoltre già nel primo episodio assisteremo all’arrivo di nuovi volti all’interno dello studio di Medicina Legale, come ad esempio quello di due nuovi specializandi Giulia e Sandro e la professoressa Andrea Manes..(che porterà un po di scompiglio nelle prossime puntate). Il secondo episodio invece che si intitola Un po di follia in primavera, Alice e Claudio si dedicano ad alcuni preparativi per le imminenti nozze, però c’è qualcosa che turba Alice che comincia a pensare che Claudio la tenga all’oscuro di qualcosa. Intanto qualcuno appartenente al passato di Claudio fa il suo ritorno..

Il cast al completo di questa nuova stagione è così composto:

Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi;

nei panni di Alice Allevi; Lino Guanciale nei panni di Claudio Conforti;

nei panni di Claudio Conforti; Sergio Assisi nei panni di Giacomo Conforti;

nei panni di Giacomo Conforti; Antonia Liskova nei panni di la Prof.ssa Andrea Manes,

nei panni di la Prof.ssa Andrea Manes, Chiara Mastalli nei panni di Silvia Barni;

nei panni di Silvia Barni; Giorgio Marchesi nei panni di Sergio Einardi;

nei panni di Sergio Einardi; Francesca Agostini nei panni di Lara;

nei panni di Lara; Emmanuele Aita nei panni di Paolone;

nei panni di Paolone; Claudia Gusmano nei panni di Erika Lastella;

nei panni di Erika Lastella; Pierpaolo Spollon nei panni di Marco;

nei panni di Marco; Anna Dalton nei panni di Cordelia;

nei panni di Cordelia; Giselda Volodi nei panni di la Prof.ssa Boschi,

nei panni di la Prof.ssa Boschi, Francesco Procopio nei panni di il Dott. Anceschi;

nei panni di il Dott. Anceschi; Stefano Rossi Giordani nei panni di Sandro Duranti;

nei panni di Sandro Duranti; Giorgia Gambuzza nei panni di Giulia D’Angelo;

nei panni di Giulia D’Angelo; Fabrizio Coniglio nei panni di l’agente Visone;

nei panni di l’agente Visone; Marzia Ubaldi nei panni di Nonna Amalia.

