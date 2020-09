Luciana Litizzetto si è sottoposta al tampone per il Coronavirus prima di tornare in televisione: l’esito pubblicato sui social

Luciana Litizzetto, comica e conduttrice televisiva, è da anni uno dei volti di Che tempo che fa, talk show in onda sui canali Rai e condotto da Fabio Fazio. La Litizzetto è entrata nel cast del programma nel 2005, abbandonando i personaggi che l’avevano resa celebre e recitando monologhi comici e spesso irriverenti su temi d’attualità. Il successo ottenuto con Che tempo che fa accanto a Fabio Fazio le hanno permesso anche di condurre la sessantatreesima edizione del Festival di Sanremo sempre in coppia con il collega e amico. La Litizzetto ormai è un volto della Rai, che pare non possa proprio farne a meno.

Luciana Litizzetto si sottopone al tampone per Coronavirus: l’esito

Domenica 27 settembre inizierà una nuova stagione di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio con Filippa Lagerback e la Litizzetto. Il talk show quest’anno trasloca e da Rai Due si sposta in prima serata su Rai Tre. I protagonisti della trasmissione sono pronti per questa nuova avventura. La Litizzetto nelle ultime ore si è sottoposta al tampone per il Coronavirus. La comica e conduttrice televisiva ha documentato tutto sui social, pubblicando il video del tampone e poi la foto con l’esito. La collega e amica di Fazio, sempre con ironia e sarcasmo, ha commentato l’esito del tampone scrivendo: “Non sono incinta“.

L’esito del tampone dunque è negativo. La Litizzetto non ha contratto il temibile Covid-19 e potrà tornare regolarmente in onda accanto a Fabio Fazio. I fan attendono con ansia il ritorno di Che tempo che fa, che ha esordito diciassette anni fa proprio su Rai Tre. Quest’anno ci saranno due grandissime novità all’interno del cast: Fazio, infatti, ha deciso di puntare su Roberto Saviano ed Enrico Brignano.