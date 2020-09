Mario Balotelli, è già finita con Alessia Messina? L’indizio sui social

È già finita la storia d’amore tra Mario Balotelli e Alessia Messina? L’indizio sembra arrivare dai social

Mario Balotelli è apparso nella terza puntata del Grande Fratello Vip. Il calciatore, in collegamento con la casa più spiata d’Italia, ha mandato un messaggio al fratello Enock, tra i concorrenti del reality show di Canale 5. Balotelli ha inoltre commentato le frasi di Fausto Leali, ritenute razziste e per questo motivo squalificato dal programma, ed ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale. Nella casa, infatti, Dayane Mello aveva detto di provare ancora qualcosa per il fratello di Enock. SuperMario, com’è soprannominato sul campo, ha messo a tacere ogni presunto gossip, dichiarando di essere felicemente fidanzato. Da quel momento, però, è partito il toto-fidanzata: chi è la nuova compagna del calciatore? La fortunata pare sia Alessia Messina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Mario Balotelli, è già finita con Alessia Messina?

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, la nuova fiamma di Mario Balotelli sarebbe Alessia Messina. La donna è divenuta famosa grazie alla partecipazione al dating show Uomini e Donne, nel quale fu scelta da Amedeo Andreozzi. I due poi parteciparono anche a Temptation Island, altro reality show della rete del Biscione. La storia tra Alessia e Amedeo tramontò poco dopo. Da allora la Messina ha avuto svariati flirt amorosi, tra i quali adesso pare possa annoverare anche quello con Balotelli. La storia d’amore con il calciatore, però, potrebbe essere già finita e l’indizio arriva dai social.

Alessia Messina poche ore fa ha pubblicato una stories su Instagram molto enigmatica: “Le persone diventano cieche davanti ai propri errori, ma mai muti per gli errori degli altri” – ha scritto l’ex corteggiatrice citando una famosa frase – “Discutere, confrontare, dialogare, affrontare i problemi, ammettere colpe, non condannare… Questo vuol dire maturità. Ricomincio da me“. L’ultima frase sembrerebbe proprio emblematica.