Pago, la drastica decisione su Serena Enardu: parole inaspettate

Pago, la drastica decisione su Serena Enardu dopo la loro ennesima rottura: parole davvero inaspettate del cantautore sardo.

Attualmente protagonista della nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’, in una sua recente intervista, Pago non ha potuto fare a meno di parlare della sua ex fidanzata Serena Enardu e di fare chiarezza su una drastica decisione presa in merito. Sappiamo benissimo che, in questo ultimo anno, la loro storia d’amore ha fatto tanto parlare e chiacchierare. Dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip e la loro conseguente rottura, la coppia ha saputo catturare l’attenzione di tutti, non c’è bisogno di ripeterlo. E lo ha fatto ancora di più quando, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip e la loro riappacificazione, i due si sono detti nuovamente e clamorosamente detti ‘addio’. Un vero e proprio colpo di scena, c’è da ammetterlo. Anche perché, fino a poco tempo prima, i due apparivano davvero felici ed innamorati. Pertanto, i motivi della loro separazione, ancora adesso, restano incerti. Fatto sta che, in una sua recente intervista per ‘Nuovo Tv’, il cantautore sardo non ha potuto fare a meno di mettersi ‘a nudo’ su questo argomento. E raccontare dettagliatamente la sua ultima decisione. Ecco le sue parole.

Pago, la decisione su Serena Enardu: parole che spiazzano

In una sua recente intervista per Nuovo Tv, Pago non ha potuto fare a meno di spiegare dettagliatamente le decisione presa sulla sua ex fidanzata Serena Enardu. Ovviamente, il cantautore sardo ha parlato ampiamente della sua nuova esperienza televisiva a Tale e Quale Show e dell’enorme successo riscontrato nella prima puntata, ma, com’è giusto che sia, ha voluto mettere in chiaro alcune cose. Sappiamo benissimo che, dopo la loro rottura e, soprattutto, una ‘guerra’ via social iniziale, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha affatto nascosto di aver ripristinato un rapporto civile con il suo compagno. E di sentirsi spesso e volentieri. È proprio a tal proposito che le parole di Pago sono davvero molto chiare. ‘Sono cose di cui non parlo più. Ho finito di mettere in piazza la mia vita privata, adesso è arrivato il momento di parlare della mia vita professionale’, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip facendo riferimento alla sua ex compagna. Insomma, sembrerebbe che se la bellissima Enardu non abbia affatto intenzione di nascondere questo aspetto della sua vita. A differenza, invece, di Pago. Che, dopo le ultime vicende, ha deciso di non parlare più di lei. Ed, ovviamente, della sua vita privata.

Insomma, Pago non ha potuto fare a meno di spiegare la sua decisione su Serena. Non parlerà più della sua precedente relazione e né della sua vita privata, piuttosto si concentrerà principalmente sulla sua vita professionale.

