Paola Perego, avete mai visto suo marito? Hanno appena festeggiato l’anniversario; il post sui social della conduttrice.

“Eccoci qui, non c’è niente di meglio. Buon anniversario”. È con queste dolci parole che Paola Perego, qualche ora fa, ha augurato un felice anniversario a suo marito. Un post bellissimo, quello apparso sui social della conduttrice, che condivide due splendide foto di coppia con i suoi followers. Ma avete mai visto il marito della Perego? Ebbene, è un volto molto noto nel mondo dello spettacolo! Diamo un’occhiata agli scatti pubblicati da Paola.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Paola Perego, avete mai visto suo marito? La dedica social per l’anniversario

Oggi, 25 settembre 2020, Paola Perego festeggia l’anniversario di matrimonio col suo adorato marito. Chi è lui? Lo conosciamo tutto. Si tratta di Lucio Presta, uno dei manager più famosi nel mondo dello spettacolo. La coppia è convolata a nozze nel 2011, dopo più di dieci anni di fidanzamento: per Lucio, Paola è stata la terza moglie, dopo Simonetta ed Emanuela, madre dei suoi figli Niccolò e Beatrice. Un amore solido, quello tra il manager delle star e Paola Perego, che spesso condivide scatti di coppia sui suoi profili social. Proprio come quelli postati qualche ora fa, in occasione del giorno del loro anniversario. Poche e semplice parole nella didascalia, ma che racchiudono tutto l’amore che lega la coppia:

Il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan, che hanno lasciato cuoricini e messaggi di affetto alla coppia, in occasione di questo giorno speciale. Non possiamo che unirci a loro. E augurare a Paola e Lucio un meraviglioso anniversario. Tanti auguri!

La conduttrice pronta a tornare in tv con il Filo Rosso

Paola Perego è pronta a tornare in onda con Il Filo Rosso, trasmissione dedicata al rapporto tra nonni e nipoti, che dovrebbe andare in onda a partire dal 31 ottobre. Il programma andrà in onda su Rai Due, ogni sabato pomeriggio. Un’avventura tutta nuova per la Perego, pronta ad emozionarci. E voi, seguirete il nuovo programma di Rai Due?