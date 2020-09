Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque è scoppiata una lite furiosa in diretta: interviene la D’Urso, cos’è successo.

Anche quest’ulteriore settimana è quasi giunta al termine. E con essa è andata in onda anche l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. In diretto collegamento dallo studio di Mediaset a Cologno Monzese, Barbara D’Urso è stato al timone di un appuntamento davvero imperdibile. Ovviamente, come consueto, non sono affatto mancati argomenti di cronaca. Per circa quaranta minuti, infatti, la padrona di casa ha aggiornato tutti i suoi cari ed affezionati telespettatori sugli ultimi fatti di cronaca. A partire, quindi, dall’omicidio dell’arbitro pugliese e della sua fidanzata. Fino al santone Eliseo. Ma non solo. Perché, come sempre, anche nel corso della puntata odierna, la conduttrice campana ha ospitato, in studio, ma anche in collegamento, diversi ospiti. È proprio in questo spazio che, durante la diretta di Pomeriggio Cinque, si è verificata una vera e propria lite furiosa. Certo, è accaduto anche negli appuntamenti scorsi, è vero. Ma quella accaduta nel corso dell’appuntamento odierno è lasciato increduli praticamente tutti. Persino, pensate, la padrona di casa che è stata costretta, tra l’altro, ad intervenire. Cos’è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Pomeriggio Cinque, lite furiosa in diretta: cos’è successo

Proprio nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque si è verificata una lite furiosa nello studio televisivo. Come dicevamo precedentemente, dopo essersi occupata di fatti di cronaca e dei loro aggiornamenti, Barbara D’Urso è passata ad intrattenere il suo amato pubblico con un argomento molto più ‘leggero’: la chirurgia estetica. In studio con alcuni ospiti presenti dal vivo ed alcuni in collegamento, la conduttrice campana è stata al centro di un dibattito molto caro ai nostri giorni. Ecco. È proprio in questo preciso momento che tra due ospiti si è scatenato l’impossibile. Stiamo parlando, in particolare, di Maria Monsé ed Antonella Mosetti. Appena appresa la parola, infatti, l’attrice ha detto: ‘Noi siamo stati in Sardegna per quasi tre mesi, perché ci siamo trasferiti subito, chi qui ha fatto una vita in famiglia tranquilla, non ha avuto problemi. Chi, invece, si è voluto dare alla vita allegra, si è ammalato’. Immediata è stata la reazione dell’ex volto noto di ‘Non è la Rai’ che, essendo risultata positiva al Coronavirus proprio dopo la sua vacanza sull’isola ha detto: ‘Non mi tocca nulla di quello che dice’, mettendo a tacere, quindi, sul nascere una polemica inutile. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto. Perché, subito dopo, la discussione è continuata. Ed, in particolare, ha assunto dei toni molto accesi.

‘Due anni fa ti ho mandato in tribunale e ti ho fatto perdere, a sto giro ti prendo a calci nel c**o’, ha detto la Mosetti nel rispondere ad alcune affermazioni di Maria Monsé sulla chirurgia estetica. Insomma, una vera e propria lite furiosa a Pomeriggio Cinque, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui