La bellissima Selvaggia Roma non smette mai di sorprendere, e anche stavolta ha stupito il web, con uno scatto da bollino rosso: sale le scale senza vestiti, mostrando un corpo da far invidia a chiunque. La donna è molto seguita sui social e conta un profilo da migliaia di follower. E’ conosciuta per aver partecipato a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. I due erano una delle coppie più spumeggianti dell’edizione, fin dall’inizio hanno dimostrato di essere molto legati, e nonostante i difficili 21 giorni trascorsi nel villaggio sono riusciti ad uscire insieme. Ma in seguito a quel percorso, la situazione si è completamente ribaltata, e la relazione è giunta alla rottura definitiva. In realtà, Selvaggia aveva già partecipato ad un format televisivo, nel 2011 infatti è scesa ad Uomini e Donne in veste di corteggiatrice, ma anche quel percorso non ebbe una conclusione positiva. Oggi Selvaggia lavora come web influencer e model fitness, grazie soprattutto al social Instagram, dove conta un profilo da 1 milione di follower, che tiene aggiornati con foto molto particolari e tanto apprezzate. Da pochissimo, ha pubblicato delle storie davvero spettacolari, super sensuali e ‘bollenti’.

Selvaggia Roma da bollino rosso: sale le scale senza vestiti

Selvaggia Roma non smette certamente di stupire i suoi follower, e di recente ha postato delle storie che hanno ovviamente raggiunto un’elevata attenzione, particolarmente ‘sensuali’. Le immagini postate ritraggono una Selvaggia da bollino rosso, intenta a salire le scale senza vestiti, mostrando un corpo meraviglioso e soprattutto statuario, da far invidia a chiunque. L’inquadratura risulta essere davvero ‘rovente’, e gli animi si saranno certamente riscaldati. L’influencer continua a sorprendere i suoi fan con foto da togliere il fiato, com’è possibile vedere dal suo profilo instangram, dove è super seguita. Ogni suo scatto raccoglie sempre migliaia di like e numerosi sono i messaggi ricevuti, tutti ovviamente apprezzamenti che lusingheranno la bella influencer. La meravigliosa Selvaggia Roma è un vero e proprio spettacolo della natura!

