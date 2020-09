Ilary Blasi mostra le sue sneakers di lusso ai suoi follower di Instagram: sono un paio di scarpe Prada, sapete il loro prezzo? Vi sveliamo subito tutti i dettagli!

E’ uno dei personaggi televisivi più amati di sempre: Ilary Blasi è la conduttrice televisiva che riesce sempre a stupire i suoi fan con i suoi look ma soprattutto con la sua bellezza. La moglie di Francesco Totti durante la conduzione del Grande Fratello VIP decise di indossare una parrucca diversa per ogni puntata, ricordate? Condivide ancora oggi i suoi look particolari dove sfoggia sempre un paio di scarpe diverse: anche negli ultimi minuti ha mostrato ai suoi follower di Instagram le sue ‘sneakers di lusso’. Siete curiosi di vederle e di conoscere anche il prezzo? Vi sveliamo tutto!

Ilary Blasi mostra le sue sneakers ‘di lusso’: sapete il loro prezzo?

Sul suo profilo Instagram ha condiviso di nuovo la sua passione per le scarpe: Ilary Blasi negli ultimi minuti ha mostrato ai suoi follower le sue sneakers di lusso.

Le scarpe che indossa Ilary nella sua ultima IG story sembrerebbero le Prada: un modello estremamente comodo ma anche alla moda. Dal sito ufficiale del famoso brand abbiamo scoperto che costano 790 euro! La conduttrice ha deciso di indossarle con un outfit completamente nero e dei calzini rossi alti alla caviglia. Il suo stile è davvero unico!

Aggiorna sempre i suoi fan su ciò che accade nella sua vita e proprio pochi giorni fa ha regalato un’anteprima incredibile che ha fatto impazzire di gioia i fan. Ilary ha deciso di presenziare alle riprese della nuova serie tv che tratta l’autobiografia di Francesco Totti, suo marito: ha mostrato ai suoi follower cosa accadeva sul set mostrando i monitor focalizzati sui due attori protagonisti della serie, Castellitto e Scarano, che interpretano proprio lei ed il suo compagno di vita. Totti e la Blasi si sono sposati nel 2005 e dal loro folle amore sono nati Cristian, Chanel ed Isabel.