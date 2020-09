Striscia la Notizia, svelato il rapporto che c’è tra i conduttori Ficarra e Picone: “Altro che amicizia!”, la parole che non ti aspetti

La coppia formata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, è sicuramente tra le più apprezzate e amate della televisione italiana. E’ ormai un ventennio che i due lavorano gomito a gomito, non solo nella conduzione del tg satirico ‘Striscia la Notizia‘, ma anche in teatro e al cinema. Il duo è certamente tra i più riusciti e apprezzati, con la loro simpatia e irriverenza. C’è da dire che proprio la loro complicità e il loro modo di fare hanno reso il tg così seguito e appassionante. Attualmente i due conduttori si affiancano e si intercambiano anche con: Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Greggio e Iacchetti, e in alcuni momenti anche altri personaggi noti della televisione italiana. Il tg è un successo seguito anche all’estero che ormai da oltre vent’anni tiene compagnia agli italiani. C’è chi ovviamente vedendo la coppia formata da Ficarra e Picone sia convinto che i due abbiano uno splendido rapporto anche al di fuori del programma, ma in realtà non è proprio così.

Striscia la Notizia, il rapporto tra Ficarra e Picone: “Altro che amicizia!”

Ficarra e Picone sono due conduttori molto amati della televisione italiana, conosciuti non solo per ‘striscia la notizia’. I due hanno infatti raggiunto un successo si può dire internazionale, grazie alla loro incredibile bravura da attori comici. Sempre inseparabili, i due hanno spesso sbaragliato il botteghino con i loro film e le loro interpretazioni. I due sono andati ancora una volta sold out lo scorso inverno con il film ‘Il primo Natale’, e tra poco li vedremo dietro il bancone di striscia. E a chi si fosse sempre chiesto i due nella vita di tutti i giorni che rapporto abbiano, lo hanno presto svelato.

“Il segreto è sempre quello: i ricatti, la disistima… Non abbassare mai la guardia, quando la abbassi Picone ti frega. Ci sono momenti in cui si è affezionato a me ma sono stati pochissimi: è come affezionarsi a una cravatta, a un abito”. Pronta la risposta di Picone: “Il segreto è non illudersi che sia amicizia“. Insomma un’amicizia davvero molto particolare, quella che li lega ormai da tutta la vita. E forse è proprio questo a renderli così affabili e amabili agli occhi del pubblico.