Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che vede volti noti dello spettacolo sfidarsi con le loro doti canore a suon di microfono nei panni dei più famosi cantanti ha fatto il suo esordio lo scorso Venerdì 18 Settembre. Dopo due anni di assenza, il grande ritorno di Gabriele Cirilli sul palcoscenico Rai ha caratterizzato l’esordio della prima puntata. In questi giorni ha lanciato un sondaggio nel suo profilo Instagram in cui chiedeva ai suoi followers di indovinare il personaggio che avrebbe interpretato questa settimana. Voi lo avete indovinato? Nel corso di questi giorni si è parlato anche dei diversi personaggi in gara, ed a questo proposito oggi parliamo di lei, Carolina Rey, concorrente in gara nella nuova edizione del talent show in onda su Rai 1.

Carolina Rey è una conduttrice ed un’attrice televisiva italiana che ha costruito la sua storia televisiva in particolar modo in Rai. Grande appassionata di musica, oggi partecipa con grande entusiasmo alla nuova edizione in onda su Rai 1 di Tale e Quale Show come concorrente in gara, sfoggiando i look più stravaganti e particolari per rientrare nei panni dei famosi volti noti nel mondo della musica. Al Settimanale DiPiùTv al quale si è raccontata, Carolina si dice molto felice di questa grande opportunità ma al contempo fa sapere di essere triste perché lontana dal suo piccolo Filippo :“Sono impegnata per molte ore al giorno e mio figlio mi manca moltissimo, sono divorata dai sensi di colpa“- Carolina si sente in colpa perché le manca il suo bambino, ma allo stesso tempo è consapevole che questa in Rai è un’occasione unica che non vuole lasciarsi scappare :”Sono consapevole che questa è la mia grande occasione e non voglio lasciarmela scappare” .

Siamo sicuri però che anche il suo piccolo Filippo si divertirà tantissimo a vedere da casa le tantissime e divertentissime apparizioni di mamma Carolina nei panni dei più amati personaggi musicali. Vi aspettiamo in onda, su Rai 1.