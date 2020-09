Temptation Island, com’è andata a finire tra Gennaro ed Anna dopo il falò di confronto? Spunta un clamoroso indizio.

Durante la seconda puntata di Temptation Island abbiamo assistito al falò di confronto tra Gennaro ed Anna. I due, dopo circa una settimana dal loro approdo all’Is Morus Relais, hanno deciso di porre fine al loro percorso nei rispettivi villaggi. E, dopo un confronto finale più che infuocato, di interrompere la loro relazione dopo ben sei anni di fidanzamento. In quest’occasione, infatti, la coppia campana si è detta davvero di tutto. Ed è proprio per questo motivo che, dopo la domanda di rito di Alessia Marcuzzi, Gennaro ha deciso di abbandonare il falò ed, ovviamente, la sua compagna. A fine puntata, però, abbiamo assistito ad un vero e proprio colpo di scena. Perché, da come abbiamo potuto chiaramente vedere, il giovane napoletano ha deciso di rivedere la sua compagna. Non sappiamo cosa sia successo esattamente durante questo incontro. Anche perché il loro incontro andrà in onda nel corso della terza puntata del 30 Settembre. Eppure, c’è un piccolo indizio che, secondo il Vicolo delle News, potrebbe ‘spoilerarci’ com’è andato a finire il secondo falò di confronto. Curiosi di sapere anche voi qualche cosa in più?

Cos’è successo a Gennaro ed Anna dopo Temptation Island? L’indizio

Dopo la fine della puntata scorsa, la domanda sorge spontanea: com’è andata a finire tra Gennaro ed Anna dopo Temptation Island? A svelare ogni cosa è stato ‘Il Vicolo delle News’. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia apparso un indizio social che abbia clamorosamente spoilerato il finale tra la giovane coppia napoletana. Sappiamo benissimo, infatti, che il primo falò di confronto non è andato affatto a buon fine. E sul secondo, invece, cosa sappiamo? Ovviamente, ancora nulla di certo. Eppure, stando a quanto si apprende dal sito, sembrerebbe che i due siano usciti insieme. A quanto pare, sembrerebbe che, nei giorni scorsi, una parente di Anna abbia scritto, sul suo canale social, uno stato che lascia davvero pochissimi dubbi. ‘Aspettando te, Anna Ascione e Gennaro Mauro’, recita lo stato social.

Insomma, sembrerebbe proprio che l’indizio sia ben chiaro: a voi farebbe piacere se Anna e Gennaro fossero usciti insieme da Temptation Island?