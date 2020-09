Nello e Carlotta formano una delle coppie di Temptation Island, è proprio su di loro che Maria De Filippi ha svelato un inedito retroscena.

Nello e Carlotta, lo sappiamo, formano una delle sei coppie dell’attuale edizione di Temptation Island. Fidanzati da ben sei anni, i due giovanissimi romani hanno deciso di prendere parte al docu-reality per esigenze di vita completamente diverse. Lei, nonostante i suoi ventisei anni, sente la necessità di andare a convivere e, magari, sposarsi con il suo compagno. Lui, dal canto suo, invece, è uno spirito ‘molto più libero’. E, fino a poco prima della sua partecipazione al programma, non aveva intenzione di fare questo grande passo. Ovviamente, non sappiamo come andrà a finire il loro percorso. Fatto sta che, da entrambe le parti, si vede chiaramente un sentimento vero, sano e puro. Ecco, ma per quale motivo sono stati scelti? I due, da come avete potuto chiaramente vedere in queste pochissime puntate di messa in onda, decantano di una simpatia davvero inaudita. Ma cosa ha spinto la redazione di Temptation a sceglierli? A svelare ogni cosa è stata Maria De Filippi. In una sua recentissima intervista a Vanity Fair, la regina di Mediaset ha svelato un inedito retroscena su di loro.

Nello e Carlotta di Temptation Island, parla Maria De Filippi: perché sono stati scelti

Tra le sei coppie che hanno preso parte a questa seconda edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, Nello e Carlotta sono stati coloro che hanno saputo catturare, sin dal primo momento, l’attenzione di tutti. Bellissimi, giovanissimi ed innamoratissimi, i due romani vantano anche di una simpatia davvero smisurata. Sarà per questo motivo, quindi, che sono stati scelti a partecipare? Beh, a quanto pare, non sembrerebbe essere proprio così. Stando a quanto si apprende dalle parole di Maria De Filippi in una sua recentissima intervista a Vanity Fair, sembrerebbe che i motivi che hanno spinto la redazione di Temptation a scegliere Nello e Carlotta come coppia dell’isola delle tentazioni siano ben altri. ‘Stanno insieme e li ho scelti per Temptation Island perché ho capito che non vengono in tv per aumentare i follower’, ha iniziato a dire Maria De Filippi sulla giovanissima coppia romana, svelando, quindi, un retroscena davvero incredibile. Da come si può chiaramente intendere, sembrerebbe che la regina di Mediaset abbia deciso di puntare sulla coppia proprio per la loro semplicità e, soprattutto, per la loro purezza.

Insomma, sembrerebbe proprio che Maria De Filippi abbia scelto Nello e Carlotta come coppia di Temptation Island soprattutto per la loro semplicità. E, dobbiamo ammetterlo, la scelta è stata più che giusta. Voi, invece, cosa ne pensate?

