Un’amatissima coppia di Uomini e Donne si è detta ‘addio’: l’annuncio ufficiale è stato dato qualche ora fa sui social.

Si sono conosciuti esattamente un anno fa negli studi televisivi di Uomini e Donne e, da quel momento, non si sono più lasciati. Nonostante il loro percorso abbia avuto diversi alti e bassi, al momento della sua scelta, il giovane tronista torinese non ha potuto fare a meno di aprire il suo cuore al sua bellissima e giovanissima corteggiatrice, dando origine, così, ad una splendida storia d’amore. Da quel momento, sono passati più di sei mesi, eppure, pochissime ore fa, è arrivato un annuncio davvero clamoroso. L’amatissima coppia di Uomini e Donne si è detta ‘addio’. Ebbene si, è proprio così! Fino a qualche giorno fa, i due sembravano essere davvero felici ed innamorati. Invece, stando a quanto raccontato dal diretto interessato sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che ‘stili di vita differenti e divergenze’ li abbiano portati ad un’unica decisione: la separazione. Insomma, un vero e proprio colpo basso. Non soltanto per loro, ma anche per tutti i loro sostenitori. Ma di chi si tratta esattamente? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, la coppia si è detta ‘addio’: l’annuncio è stato dato sui social

Sembrerebbe essere proprio giunto il momento per l’amatissima coppia di Uomini e Donne di dirsi ‘addio’. A darne l’annuncio ufficiale, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, pochissime ore fa, attraverso diverse Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, ha spiegato a tutti i suoi sostenitori cosa sta realmente accadendo con la sua bellissima compagna. Ecco, ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire innanzitutto di chi stiamo parlando esattamente. Siete curiosi di scoprirlo? Ebbene. Stiamo parlando di Giulia D’Urso e Giulio Raselli. In realtà, come dicevamo precedentemente, già nelle precedenti settimane vi abbiamo parlato del timore da parte dei loro sostenitori che i due si fossero lasciati. Lui era partita per Torino. Mentre lei, dal canto suo, era rimasta in Puglia, suo paese d’origine. Quindi, la loro lontananza aveva fatto realmente insospettire i loro fan. Eppure, le loro parole avevano completamente scacciato ogni dubbio su una loro rottura. A distanza di tempo, però, sembrerebbe che la situazione si sia ripetuta. E che, stavolta, la fine della loro storia d’amore sia definitiva. ‘In questo momento, io e Giulia ci siamo presi un periodo di pausa. C’erano troppe divergenze caratteriali, di stili di vita, di modi di pensare. Quindi, questo momento è così’, dice Giulio Raselli ai suoi sostenitori per annunciare la rottura con Giulia D’Urso.

Insomma, sembrerebbe proprio che l’amatissima coppia di Uomini e Donne abbia deciso di dirsi addio. Cosa accadrà tra di loro? Riusciranno a mettere da parte tutte le loro divergenze? Noi ce lo auguriamo!

