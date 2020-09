Valentina Ferragni, inaspettato cambio look per la bellissima influencer: si è mostrata sui social proprio così.

La famosa influencer Valentina Ferragni è apparsa su instangram con un inaspettato cambio look, che ha tanto incuriosito i suoi follower. E’ conosciuta anche per essere la sorella di Chiara Ferragni, una delle influencer più influenti ed importanti degli ultimi tempi. Valentina ha frequentato l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, laureandosi nel 2015 in Linguaggi dei Media con una tesi sull’influenza che i social blogger esercitano sulla società. La donna ha incominciato a piccoli passi a farsi strada nel mondo del fashion business ed è riuscita a portare a casa grande riscontro. La Ferragni vive a Milano insieme al fidanzato, modello e blogger Luca Vezil. Ha seguito le orme della famosa sorella, cominciando a pubblicare ogni suo passo lavorativo riguardante la moda sui social media, fino ad arrivare in pochissimo tempo a diventare un’importante icona di stile, seguita da migliaia di follower. Da pochissimo ha anche lanciato una linea di orecchini che portano il suo nome, un vero e proprio successo. Valentina Ferragni possiede una bellezza fuori dal comune, come è evidente dalle foto sul suo profilo instangram, infatti, spesso la donna aggiorna i suoi fan con numerosi scatti, molto sensuali. Di recente, ha pubblicato diverse immagini che hanno sorpreso enormemente. E’ apparsa con un inaspettato cambio look: vediamo insieme le immagini in questione.

Valentina Ferragni, inaspettato cambio look per la bellissima influencer

Valentina Ferragni è una delle influencer più seguite sui social media; possiede una bellezza incantevole, forme bellissime, viso d’angelo e occhi meravigliosi. E’ riuscita a divenire in poco tempo un’icona di stile molto importante. Da pochissimo la Ferragni ha lanciato una sua linea di orecchini che portano il suo nome. Inizialmente la donna aveva annunciato che questa nuova linea di gioielli sarebbe stata accessibile a tutti, ma così non è stato. Tale motivo l’ha portata al centro di numerose polemiche. Come certamente tutti sanno, Valentina è la sorella di Chiara Ferragni, la fashion influencer italiana più famosa al mondo, e ha voluto certamente seguire le sue orme. Valentina aggiorna spesso il suo profilo instangram, di recente ha postato delle immagini che mostravano un inaspettato cambio look.

Infatti, la donna è apparsa nei numerosi scatti con un nuovo look davvero incredibile, mostrando il colore decisamente appariscente dei suoi capelli. Valentina ha voluto ricreare il look di Barbie Arcobaleno, e a quanto pare sembra esserci riuscita alla grande. Una ventata di freschezza ritroviamo nel suo meraviglioso aspetto e sicuramente i suoi migliaia di follower avranno tanto apprezzato questo cambio inaspettato. La Ferragni è una donna dall’elegante fascino, sempre super sensuale, i suoi scatti mostrano una bellezza fuori dal comune, ma oltre a possedere una grande avvenenza, ha anche dimostrato di avere un immenso talento.

