Bake Off Italia, nella quarta puntata del programma Clelia d’Onofrio era assente, il pubblico si chiede coma mai : sta male? Scopriamo di più

Bake Off Italia, il programma che vede 16 aspiranti pasticcieri sfidarsi a suon di dolci in forno va in onda ormai da ben 7 anni. Era il lontano 2013 infatti quando è andata in onda la prima puntata, e da lì ne hanno fatta di strada i diversi concorrenti che vi hanno partecipato. Alla conduzione del programma lei, la mitica Benedetta Parodi con la sua equipe di giudici culinari Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio. Anche quest’anno è in onda la nuova edizione dal talent show. Infatti a partire dal 4 Settembre l’ottava stagione ha preso il via e nuovi concorrenti sono arrivati sotto il tendone di Bake Off. Ieri 25 Settembre è andata in onda la quarta puntata del programma, come al solito i nostri giudici hanno espresso il loro parere in merito alle dolci preparazioni dei concorrenti, ma c’è una cosa che il pubblico ha notato: Clelia d’Onofrio era assente. Immediatamente si son tutti chiesti come mai Clelia non fosse li..

Bake Off Italia, Clelia d’Onofrio assente in puntata, sta male?

L’appuntamento con Bake Off è ogni Venerdì su Real Time nel fantastico parco di Villa Borromeo d’Adda a partire dalle ore 21:15, dove i concorrenti si sfideranno all’aperto nelle più varie preparazioni di pasticceria. Nella quarta puntata andata in onda ieri sera si è fatta sentire la mancanze del giudice culinario Clelia d’Onofrio. La sua assenza ha preoccupato il pubblico che si è chiesto come mai Clelia d’Onofrio fosse assente in puntata: sta male? ecco cosa sappiamo noi.

Clelia D’Onofrio era assente nella quarta puntata andata in onda ieri perché è ha avuto un incidente. Fortunatamente niente di grave, ha solo bisogno di restare per un breve periodo di tempo a casa a riposo, ma tornerà presto tra gli altri giudici di Bake Off con la sua grande raffinatezza. In ogni caso, Clelia non ha cercato di rimediare al fatto che fosse assente trovato il modo di comunicare con i cari concorrenti, infatti seppure non presente fisicamente ha trovato un escamotage per essere li.. Guardate un po..

Ebbene in collegamento tramite videochiamata, Clelia riesce a mettersi in contatto con i concorrenti che si destreggiano nelle innumerevoli prove per dispensare loro tantissimi ed utilissimi consigli per ottenere un ottimo risultato in cucina. Ci auguriamo di rivederla presto in studio, nel frattempo potete rivedere qui gli episodi andati in onda fino ad ora.