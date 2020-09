Belen Rodriguez, sapete cosa faceva prima dell’incredibile successo?

Attualmente Belen Rodriguez è una delle donne più amate ed apprezzate dello spettacolo italiano, ma sapete cosa faceva prima del successo?

Belen Rodriguez, ammettiamolo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Nonostante la sua giovanissima età, la showgirl argentina decanta di un curriculum alle spalle ricco di esperienza lavorative e, soprattutto, di un successo davvero clamoroso. Attualmente al timone, insieme a Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara, di Tu si que Vales, l’ex moglie di Stefano De Martino è stata la colonna portaote di numerosi programmi televisivi. A partire, quindi, da Colorado Café. Fino a Pequenos y Gigantes. Ma non solo. Impossibile, infatti, dimenticare e non citare tutti i programmi televisivi in cui ha preso parte come ‘guest star’ e la sua immensa carriera da modella. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: sappiamo che l’argentina è arrivata in Italia davvero giovanissima, ma siete curiosi di sapere cosa faceva Belen Rodriguez prima del suo incredibile successo? Vi sveliamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Cosa faceva Belen Rodriguez prima del successo? I dettagli

Attualmente, Belen Rodriguez è una delle donne dello spettacolo italiano più amata ed apprezzata, ma cosa faceva esattamente prima del successo? Sappiamo benissimo che l’argentina è un’artista a tutto tondo: sa cantare, sa ballare, e che movenze da urlo, sa recitare e, soprattutto, sa condurre. Ma, esattamente, prima del suo percorso sul piccolo schermo, cosa faceva la maggiore dei tre Rodriguez? Beh, ovviamente, la modella! Giunta in Italia davvero giovanissima, ma con un fascino e una bellezza davvero irresistibile, l’argentina ha iniziato a muovere i primi passi proprio nel mondo della moda. E così, testimonial di numerosi brand di biancheria intima o di costumi, la Rodriguez si è facilmente fatta apprezzare ed amare. Tanto da essere ancora adesso, come dicevamo precedentemente, un vero e proprio modello di ispirazione per tantissime ragazze e giovanissime.

Ecco. È proprio la modella che Belen Rodriguez faceva prima del suo incredibile successo. Certo, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, l’argentina ha avuto un po’ di ‘problemi’ prima di approdare sul piccolo schermo, ma ne è valsa davvero la pena, no?

