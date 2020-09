Benedetta Parodi, “Oggi un po’ professoressa”: tutti notano quel dettaglio, incredibile botta e risposta con un fan, ecco lo scatto pubblicato dalla conduttrice su Instagram.

Benedetta Parodi è sempre molto presente e attiva sui social, anche in questo periodo in cui è davvero impegnatissima con il suo lavoro. Ultimamente, infatti, è uscito il suo nuovo libro ‘Una poltrona in cucina’, ma non solo. La conduttrice è arrivata anche in radio e ora conduce un suo spazio a Radio Capital. In tv, invece, è impegnata con il suo nuovo programma ‘Senti chi mangia’, in onda tutti i pomeriggi su La7 dalle 17 in poi. Insomma, è un periodo davvero super impegnativo per la Parodi, che nel frattempo continua a dedicarsi a tempo pieno anche ai suoi figli e alla sua famiglia, come racconta sempre nei suoi video del ‘buongiorno’. Sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, poco fa la conduttrice ha pubblicato uno scatto particolare, in cui c’è un ‘dettaglio’ che tutti hanno notato. Incredibile il botta e risposta con un fan tra i commenti: ecco cos’è successo.

Benedetta Parodi, “Oggi un po’ professoressa”: lo scatto scatena i commenti per un dettaglio, incredibile botta e risposta con un fan

Benedetta Parodi ha un rapporto davvero molto aperto e sincero con i suoi followers, ai quali racconta molti momenti della sua vita privata e lavorativa. Sempre impegnata tra lavoro e famiglia, la Parodi è comunque molto attiva sui social e aggiorna costantemente il suo profilo Instagram. L’ultimo scatto che ha pubblicato la vede con un look decisamente diverso dal solito. Benedetta, infatti, ha condiviso un selfie in cui è seduta e vestita di tutto punto, con tanto di giacca. La particolarità, però, sta negli occhiali da vista che indossa, che sono un dettaglio davvero insolito nel suo look.

E’ proprio questo, infatti, il dettaglio che ha scatenato diversi commenti da parte dei suoi fan, che non sono abituati a vederla così: “Oggi un po’ professoressa”, ha scritto Benedetta nella didascalia del suo post, sottolineando la scelta degli occhiali. Tra i tanti commenti arrivati, ce n’è uno al quale la conduttrice ha risposto direttamente, lasciando tutti di stucco per le sue parole.

Il botta e risposta tra Benedetta Parodi e questo follower, che le ha chiesto la marca dei suoi occhiali, è davvero particolare. A quanto pare, infatti, la conduttrice ha comprato questo accessorio in tabaccheria. Cosa ne pensate delle sue parole?