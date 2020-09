La splendida attrice Bianca Guaccero ha ironizzato tramite il suo profilo Instagram sulla propria taglia di seno con un quesito che molte donne si pongono: “Perché esiste la sesta? Domande scomode”. Scopriamo i dettagli.

La bellissima attrice e conduttrice Bianca Guaccero, oltre all’indiscusso fascino, possiede un’ironia davvero invidiabile come ha dimostrato con l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui ironizza sulla sua taglia di seno. Il suo talento e la sua versatilità l’hanno consacrata come una delle attrici più acclamate del panorama italiano e, come se non bastasse, possiede anche una voce davvero magnifica come ha dimostrato con il suo duetto a Battiti Live del 2017 con Fabrizio Moro. Dotata di una bellezza straordinaria e di una semplicità incredibile, Buanca Guaccero non ha timore di cosa la gente pensi di lei, come ha dimostrato mostrandosi senza trucco di primo mattino in una storia di Instagram. Il suo grande cuore lo ha rivelato in diverse occasioni, come di recente quando ha dedicato un pensiero speciale per un caro amico finito in ospedale. Oggi, Bianca Guaccero ha sorpreso ancora i fan, quando ha ironizzato sulla sua taglia di seno accompagnato la didascalia: “Perché esiste la sesta? Domande scomode” ad una sua fotografia.

Bianca Guaccero ironizza sulla sua taglia di seno

L’attrice dal talento innegabile e il fascino senza tempo, ha dimostrato una spiccata simpatia e la capacità di prendersi in giro che la rendono tanto apprezzata. In allegato ad una sua foto su Instagram, Bianca Guaccero ha ironizzato sulla propria taglia di seno, domandandosi come mai esista la sesta misura confrontandola alla sua. Immediatamente è stata sommersa di complimenti e commenti positivi da parte di tutti i suoi fan che l’hanno sostenuta e assicurato di quanto sia meravigliosa anche senza “una sesta”. Inoltre, la capacità di ironizzare su di un argomento che, per tante donne soprattutto giovani, può essere causa di un disagio, dimostra quanto labili siano le differenze tra il mondo dello spettacolo e quello “comune”. In risposta a tutte le parole positive, Bianca Guaccero ha risposto con gratitudine, spiegando che ciò che le interessa è non ferire mai gli altri, che aiuti il prossimo e essere capace di apprezzare le cose più piccole della vita, ovvero le più importanti. Di seguito, la foto in questione e il commento di Bianca Guaccero.

Meravigliosa Bianca Guaccero, bellissima fuori e soprattutto dentro!