Flavio Briatore si ‘vendica’ e dopo il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli pubblica uno scatto con la ex fidanzata

La vita sentimentale di Flavio Briatore è sempre stata molto movimentata. L’uomo si è sposato per la prima volta nel 1983 con l’ex modella e imprenditrice Marcy Schlobohm. Il matrimonio è durato fino al 1987. L’anno dopo si è fidanzato con Naomi Campbell, ai tempi top model di livello internazionale. La loro relazione è durata fino al 2003. In seguito è stato brevemente legato alla top model tedesca Heidi Klum. Poco dopo nacque una bambina, Helene Boshoven “Leni”, ma la relazione terminò prima della sua nascita e Briatore si è sempre opposto al test del DNA. Il 14 giugno 2008 ha sposato la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto un figlio, Nathan Falco, nato il 18 marzo 2010. Il loro matrimonio è terminato il 23 dicembre 2017, quando si sono separati consensualmente. I due sono rimasti in buoni rapporti e la Gregoraci gli è stata vicino anche quando si è ammalato di Covid.

Briatore si ‘vendica’ dopo il bacio di Elisabetta Gregoraci

Da qualche giorno Elisabetta Gregoraci ha iniziato la sua esperienza al Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è il vero e proprio pezzo da novanta scelto dal conduttore Alfonso Signorini per il cast della quinta edizione del reality show. Con la Gregoraci nella casa il riferimento a Briatore è ovviamente dietro l’angolo. La showgirl ha parlato del suo ex compagno agli altri coinquilini, confessando come abbia dovuto fare molte rinunce per stare insieme a lui. La Gregoraci, inoltre, è molto vicina a Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia. I due si sono anche baciati in seguito ad una prova settimanale.

Briatore si è ‘vendicato’ del gesto di Elisabetta Gregoraci, pubblicando sui social una foto con la sua ex compagna, Naomi Campbell. L’imprenditore ha scritto: “Ieri è venuta a trovarmi a Monaco“.