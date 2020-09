Famoso cantante diventa papà per la nona volta, il nome scelto è molto originale: ecco di chi stiamo parlando

Un famoso cantante, proprio nelle ultime ore, è diventato papà per la nona volta nella sua vita. Un episodio alquanto singolare, ma assolutamente straordinario. Mettere al mondo un figlio è sempre un dono speciale. Il cantante si è assolutamente superato e ne ha messi al mondo ben nove. Il nome scelto per l’ultimo arrivato, poi, è davvero molto originale. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando.

Cantante diventa papà per la nona volta: il nome scelto

Mario Biondi, cantante e compositore siciliano, nato a Catania il 28 gennaio del 1971, è diventato papà per la nona volta. Un traguardo storico e alquanto singolare. L’arrangiatore siciliano è stato legato sentimentalmente per oltre quindici anni a Monica Farina, dalla quale ha avuto ben sei figli. Un’altra figlia l’ha avuta dalla relazione con Giorgia Albarello, terza classificata a Miss Italia 2017, con la quale è stato fidanzato dall’agosto del 2013 al dicembre del 2014. Della terza compagna, invece, non si conosce ancora l’identità, ma sappiamo che si chiama Romina. Con lei ha avuto gli ultimi due figli, l’ultimo nato proprio poche ore fa. Biondi nella sua vita non si è assolutamente annoiato ed ha dato vita a nove splendidi doni. Anche il nome scelto per la neonata è molto singolare: il cantante, infatti, ha deciso di chiamare la bambina Mariaetna, in onore della sua splendida terra natia. Biondi ha annunciato la nascita di Mariaetna sui social: “Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna. Romina è stata meravigliosa”.

Non è la prima volta che Biondi decide di dare un nome ‘originale’ ai suoi bambini. Spesso alcuni nomi sono in onore di uomini con i quali l’artista ha collaborato o semplicemente nutre profonda stima. Uno dei nove figli, ad esempio, si chiama Ray, in onore del grande Ray Charles con cui, dal 1988, Biondi aveva instaurato una splendida amicizia e collaborazione musicale, spesso facendo da spalla nei concerti del mito. Un altro dei suoi figli, invece, si chiama Louis Mario, in onore di Louis Armstrong. Questa volta, invece, Biondi ha deciso di onorare la sua terra, la Sicilia, inserendo il nome del vulcano, l’Etna, nell’anagrafe della neonata. La bambina, come annunciato lo scorso dicembre dallo stesso Biondi, si sarebbe dovuta chiamare Matilda, ma è probabile che l’artista, in sintonia con l’attuale compagna, abbia deciso di cambiare nome e scegliere quello di Mariaetna.