La bellissima Clizia Incorvaia ha pubblicato una serie di scatti “hot” durante l’estate che hanno mandato in delirio Instagram: scopriamoli insieme.

Influcencer, personaggio televisivo e modella, la bellissima Clizia Incorvaia ha mandato in delirio Instagram durante l’estate con degli scatti “hot”che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico. Volto noto del piccolo schermo, ha partecipato a Pechino Express in compagnia del marito, cantautore e chitarrista italiano. Da lui si è separata, pare a causa del suo tradimento con l’attore Riccardo Scamarcio, poco prima dell’ingresso al GF Vip. Nella casa più spiata d’Italia ha scoperto l’amore con Paolo Ciavarro. Clizia Incorvaia è una donna dalla bellezza angelica e dal fisico statuario che, questa estate, ha tenuto compagnia ai quasi seicentomila fan del suo profilo Instagram con degli scatti davvero “hot” che hanno mandato in delirio il social. Scopriamoli.

Clizia Incorvaia, gli scatti hot che conquistano Instagram

La magnifica Clizia Incorvaia ha letteralmente conquistato Instagram con i suoi scatti estivi, catalizzando l’attenzione dei fan e guadagnando una cascata di commenti e complimenti. Vi proponiamo alcune delle immagini che hanno mandato in delirio il social.

Capelli di un biondo grano, occhi dal colore indefinibile, viso angelico e un fisico mozzafiato messo in risalto da qualsiasi cosa indossi: il fascino di Clizia Incorvaia è esploso in tutta la sua potenza durante l’estate.

L’abbronzatura mette in risalto il fisico statuario dell’Influencer, che ama giocare con costumi dai colori e dalle fantasie sempre varie abbinate ad accessori particolari, come il grande cappello che le nasconde il viso. Clizia Incorvaia ha regalato ai fan innumerevoli foto davvero hot per condividere con loro la sua bellissima estate.

Un’estate da segno quella di Clizia Incorvaia fatta di risate, divertimento, giochi, tuffi in acque spettacolari. La splendida modella ha raccontato ogni dettaglio e permesso ai suoi fan di accompagnarla durante le vacanze anche se in modo virtuale. Clizia Incorvaia ha reso ancora più hot e bollente la caluria estiva, grazie alle splendide immagini postate su Instagram.