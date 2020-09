Daydreamer, anticipazioni del 26 settembre: Can e Sanem danno scandalo

Daydreamer, anticipazioni puntata del 26 settembre: Can e Sanem danno scandalo e il quartiere è in subbuglio, cosa accadrà

Day Dreamer è stata la vera e propria rivelazione di quest’estate. Già gli anni passati le serie tv turche erano riuscite a riscuotere un discreto successo in Italia, ma quest’anno hanno fatto davvero il botto. Successo dovuto anche e soprattutto ai due protagonisti della serie tv, Can Yaman, attore turco, idolo delle italiane e che abbiamo già visto in un’altra serie tv di successo ‘Bitter sweet’. La serie tv turca sta infatti facendo il giro del mondo riscuotendo un enorme successo. E Demet Ozdemir, anche lei attrice turca bellissima e idolo delle teenager. I due attori hanno avuto un incredibile riscontro da parte del pubblico che ormai da alcuni mesi segue con passione e attenzione le vicende amorose di Can Divit e Sanem. I due si sono incontrati a causa di uno scambio di persona durante un evento in teatro e da allora si sono sempre cercati, senza sapere di conoscersi già. Nonostante alcune bugie la loro storia d’amore continua a far sognare i telespettatori, che spera per loro il lieto fine. Anche se i guai non sembrano affatto finiti e l’intoppo è sempre dietro l’angolo. Scopriamo le anticipazioni della puntata del 26 settembre.

Can e Sanen, finalmente possono vivere la loro storia d’amore come due fidanzati, anche se gli intoppi sono proprio dietro l’angolo. Can fa una sorpresa a Sanem, organizza una bella cena romantica nella sua casetta di campagna, ma l’incontro viene interrotto da un’emergenza che si è verificato nel quartiere della ragazza. I due sono messi alle strette da Melahat ed Aysun che li hanno visti insieme in auto, e quindi corrono a casa dei genitori della ragazza per rivelare quanto visto.

Padre e madre non sono felici delle voci che iniziano a circolare nel quartiere sulle loro figlie, così le interpellano per sapere se effettivamente tra loro e i due fratelli Divit ci sia qualcosa… ma non è finita qui! Perché pettegolezzi iniziano anche in ufficio. Molto infatti sospettano che il nuovo ruolo di Sanem sia dovuto solo ed esclusivamente al fatto che lei è Can abbiano una storia. La ragazza affranta da tutte queste indiscrezioni inizia a cadere in depressione e Can la consola, dicendole che la promozione che ha ricevuto lavoro l’ha davvero meritata, questo perché è un membro importantissimo del suo staff. Poi le propone di rivelare a tutti che i due sono fidanzati ufficialmente e che presto si sposeranno. La bella Sanem è al settimo cielo, ma è consapevole del fatto che la notizia deve essere data prima e i suoi genitori. Ailin nel frattempo scatta delle foto ai due innamorati e le fa pubblicare su un giornale. La madre di Sanem è così sconvolta che chiama urgentemente la figlia e il fidanzato per avere delle spiegazioni.