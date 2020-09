Elettra Lamborghini si è finalmente sposata: la bellissima cantante è ufficialmente diventata la moglie di Afrojack, cosa sta accadendo.

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Elettra Lamborghini si è sposata. Ebbene si. Avete letto proprio bene: la bellissima e giovanissima regina del twerking è diventata ufficialmente la moglie di Afrojack. Sappiamo benissimo che, in realtà, il matrimonio si sarebbe dovuto svolgere ad inizio Settembre. Ma che, a causa del Coronavirus, le nozze sono state clamorosamente spostate ad oggi, Sabato 26 Settembre. Ebbene. Stando a quanto ci fa sapere Fanpage, sembrerebbe che il fatidico momento del ‘si’ si sia già svolto. E che, attualmente, il deejay irlandese e la bellissima Lamborghini siano ufficialmente marito e moglie. Purtroppo, sono davvero pochissime le immagine che sono trapelate sul web. Anche perché, lo sappiamo benissimo, è stata la stessa Elettra a volerlo. Basti sapere, però, che il momento tanto atteso e, soprattutto, l’evento dell’anno è finalmente arrivato. Ma cerchiamo di capire qualche cosa in più.

Elettra Lamborghini si è sposata: la notizia che aspettavamo da tempo

È stato un periodo stressante per lei e, soprattutto, ricco di imprevisti, ma finalmente ce l’ha fatta: Elettra Lamborghini si è sposata. A darcene la notizia, come dicevamo precedentemente, è stato Fanpage. Che, tra l’altro, ha anche condiviso le prime immagini della famosissima cantante. Bella più che mai con indosso un splendido abito da sposa trasparente e a sirena, la giovanissima cantante ha letteralmente lasciato senza parole tutti i suoi invitati. La cerimonia, come ben sapete, si è svolta sul Lago di Como. Ed è proprio qui che, subito dopo il fatidico e il tanto atteso ‘si’, i neo sposi festeggeranno con i loro familiari e con i loro amici questo momento davvero idilliaco. Il ricevimento, come dicevamo precedentemente, è completamente riservato e, soprattutto, blindato. Fino a questo momento, infatti, sono davvero pochissime, se non pari a zero, le immagini inerenti all’evento.

Adesso può tirare un sospiro di sollievo: Elettra Lamborghini si è sposata! Un momento davvero grandioso, da come si può chiaramente immaginare. E che, soprattutto, la cantante ha voluto festeggiare con le persone a lei più care. Tantissimi auguri alla coppia di neo sposi.