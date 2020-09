Francesco Oppini, confessione ‘a sorpresa’ della fidanzata: le sue parole

La fidanzata di Francesco Oppini, Cristina Tomasini, ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ sui social network

Francesco Oppini è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’uomo è entrato da appena una settimana nella casa più spiata d’Italia, ma pare abbia già conquistato una buona fetta di pubblico. Le sue imitazioni e soprattutto le sue facce spopolano sul web ed Oppini è diventato ormai un ‘meme-vivente’. L’uomo è riuscito a sganciarsi dall’etichetta di ‘figlio di’, nonostante abbia due genitori abbastanza importanti. La mamma – lo sappiamo tutti – è Alba Parietti, mentre il padre è Franco Oppini. Il suo percorso all’interno della casa sta piacendo e potrebbe essere uno dei papabili finalisti.

Francesco Oppini, confessione ‘a sorpresa’ della fidanzata

Mentre Oppini è rinchiuso nella casa più spiata d’Italia, la sua fidanzata, Cristina Tomasini, lo sostiene sopratutto sui social e ‘a sorpresa’ ha fatto una confessione molto importante. La donna, infatti, ha pubblicato un estratto dell’intervista rilasciata da Alba Parietti a Oggi è un altro giorno, programma in onda su Rai Uno, nella quale dichiara di voler diventare nonna. La Tomasini, oltre a ringraziare la suocera per le belle parole usate nei suoi confronti, ha scritto su Instagram: “Il tuo desiderio è anche il nostro“.

Francesco Oppini e la sua fidanzata, dunque, vogliono diventare genitori. È probabile che i due si ‘mettano a lavoro’ appena l’esperienza di Oppini al GF VIP sarà terminata. La Parietti ha addirittura confessato di preferire un nipote ad un Oscar e di non aver preferenze riguardo al sesso del bambino. In merito al nome, invece, la Parietti ha dichiarato: “Alba non mi piacerebbe. Magari come secondo nome…“.

Non resta che attendere la fine dell’esperienza di Oppini all’interno della casa del Grande Fratello Vip e soprattutto vedere quale sarà la reazione dell’uomo alle parole della mamma e soprattutto della fidanzata.