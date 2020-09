Ospite al Gf Vip ieri sera il fidanzato di Adua Del Vesco; lei però non abbraccia Julian, poco dopo arriva il suo messaggio..

Nella quarta puntata del Gf Vip andata in onda ieri 25 Settembre protagonista della prima ora di diretta è stata lei, la concorrente Adua Del Vesco. A meno di 30 minuti dall’inizio del programma infatti il conduttore Alfonso Signorini immediatamente si rivolge a lei per farle ascoltare una canzone per lei simbolo del legame che ha con Julian, il suo ragazzo. E’ cosi che avviene infatti l’emozionante incontro tra i due, Adua riconosce la canzone ed immediatamente sprofonda in una valle di lacrime. Ecco che appare lui, Julian. I due però non possono avere contatti, in quanto chi arriva dall’esterno non può fisicamente abbracciare o baciare i concorrenti, nel rispetto delle norme anti-covid. Sebbene la coppia non abbia potuto suggellare il saluto con un romantico bacio od un emozionante abbraccio, poco dopo Julian scrive un romantico messaggio sui social.

Gf Vip, Adua Del Vesco non abbraccia il fidanzato, poco dopo lui scrive un messaggio sui social

Al Gf Vip per Adua Del Vesco arriva lui, Julian, il suo ragazzo. Julian riserva ad Adua parole dolcissime, le dice di fare il suo percorso senza preoccuparsi di nulla. Lui è lì a supportarla e ad aspettarla. Alla domanda di Signorini, rivolta ad entrambi, per sapere se uno è l’anima gemella dell’altro, entrambi rispondono “Si”. Purtroppo tra i due non c’è stato né un abbraccio né un bacio, date le regole vigenti secondo il protocollo anti-Covid. Ma Julian poco dopo l’incontro con la sua Adua nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, riporta un messaggio sul suo profilo Instagram tramite un post:

Nel post condiviso 7h fa, Julian scrive un messaggio dolcissimo dedicato alla sua dolce Adua : “I tuoi occhi che si sono specchiati nei miei.. Ci siamo toccati così.” L’emozione di quell’incontro si poteva leggere negli occhi di entrambi, che tanto avrebbero voluto fare un passo l’uno verso l’altro per stringersi forte.