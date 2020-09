Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci non ci sta e sbotta contro il compagno di avventura: la lite ripresa dalle telecamere

Dopo un inizio piuttosto in sordina il Grande Fratello vip si sta dimostrando un grandissimo successo, complice anche il cast d’eccezione messo in piedi da Alfonso Signorini. Tra i grandi protagonisti di questa quinta edizione, c’è sicuramente Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Francesca Pepe e Adua Del Vesco. I quattro consorrenti, negli ultimi giorni sono stati tra i principali personaggi dei reality, in particolare proprio la Gregoraci e Adua sono state prese di mira in più di un’occasione da un altro concorrente della casa. Stiamo parlando dello scrittore Fulvio Abbate. L’uomo non ha riservato parole dolci alle due concorrenti con cui spesso è venuto anche al litigio. Le ha prese di mira non solo per il loro carattere, ma nel caso di Adua anche per i suoi problemi con l’anoressia, scatenando l’indignazione del web. In particolar modo, però, ieri sera si è registrato durante la nuova puntata un fortissimo litigio proprio tra Fulvio Abbate e la Gregoraci, il tutto è stato ripreso dalle telecamere e non è sfuggito agli occhi dei più attenti.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci non ci sta: la lite ripresa dalle telecamere

Fulvio Abbate proprio nei confronti della Gregoraci non aveva riservato belle parole sin dal suo ingresso. Infatti l’uomo ha provato a stuzzicarla in tutti i modi possibili e immaginabili. Settimana scorsa, era arrivato addirittura a chiamarla larva, questo non è piaciuto per niente né alla conduttrice né a molti dei suoi compagni di viaggio. Le parole dell’uomo non sono infatti passati inosservate neanche sul web e in casa è scoppiato un vero e proprio putiferio. Le parole sono state decisamente offensive e i concorrenti non hanno gradito.

Ieri sera c’è da dire che tra L’Abbate e la Gregoraci si è arrivato a uno scontro molto duro. I due infatti si sono ritrovati in un faccia a faccia lontano dal collegamento in diretta, in cui se ne sono dette di ogni. La Gregoraci ha detto allo scrittore, di essere lui ad avere delle riserve nei suoi confronti, anche se questo non giustifica le sue parole. Insomma tra i due non sembra esserci il sereno, né ora, né nei prossimi giorni. Si prospetta una convivenza piuttosto complicata per loro