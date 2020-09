Al Gf Vip i concorrenti ironizzano sul coming out di Gabriel Garko e suscitano l’ira del web che si scaglia contro di loro

Ieri 25 Settembre è andata in onda la quarta puntata del GF Vip. Abbiamo tutti potuto assistere agli innumerevoli eventi e colpi di scena che hanno caratterizzato la serata sin dall’inizio. Il conduttore Alfonso Signorini ci aveva già dato qualche anticipazione, ma diciamo che quando ci siamo ritrovati sugli schermi quanto stava accadendo, siamo tutti rimasti a bocca aperta presi dalle emozioni. Protagonista indiscussa della prima ora di messa in onda è stata la concorrente Adua Del Vesco che prima ha incontrato il suo compagno Julian. Successivamente nel giardino della casa del Grande Fratello arriva Gabriel Garko che è pronto a leggere una lettera davanti ai telespettatori e davanti a lei, Adua. Una lettera in cui viene fuori il suo essere, ciò che lui sente di essere davvero. L’attore infatti sceglie di fare coming out, parlando di quel bambino che finalmente prende per mano. Un incontro da brividi quello a cui abbiamo quindi assistito ieri sera. Meno emozionante è stato ciò che è accaduto al termine della trasmissione, quando alcuni concorrenti tentano di ironizzare sui momenti che hanno visto protagonista Gabriel Garko. La loro reazione ha suscitato di conseguenza l’ira del web che immediatamente si è scatenato contro di loro.

E’ trascorsa solo un notte dal termine della quarta puntata del GF Vip, ma è proprio nel cuore della notte che si è consumato l’accaduto che ha fatto schierare il popolo del web contro i Vip concorrenti nella casa del Grande Fratello. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Un colpo basso quello da loro commesso nei riguardi dell’attore Gabriel Garko, che era stato li in casa poche ore prima per fare una sua intima dichiarazione. Poco dopo il termine della trasmissione, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno iniziato ad imitare la scena dell’incontro e dell’abbraccio tra Adua e Gabriel. Poco dopo arriva anche l’imitazione di Zorzi che inscenando la trasmissione condotta da Barbara D’Urso dice :“Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live- Non è la D’Urso avremo Adua Del Vesco e Gabriel Garko, chi dei due porta la gonna?”– parole risultate alquanto infelici dal web che immediatamente si è scagliato contro i concorrenti che erano in preda alle loro ironiche parodie.

Questi sono solo alcuni dei commenti che possiamo trovare su Twitter e sui diversi social. Commenti che si schierano del tutto a favore di Gabriel e che trovano di fatti sgradevole il comportamento dei concorrenti del Gf Vip, che hanno scelto di fare della confessione di Garko una parodia.