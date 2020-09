Al Gf Vip ieri sera i colpi di scena non si sono fatti attendere, il microfono della contessa De Blanck è già aperto: l’audio è imbarazzante

Ieri, Venerdì 25 Settembre è andata in onda la quarta puntata di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorni ci ha resi partecipi di innumerevoli eventi davvero inediti, come i particolari ed emozionanti incontri della concorrente Adua Del Vesco con il suo ragazzo Julian e l’incontro da brividi con il suo ex Gabriel Garko, o ancora abbiamo potuto assistere allo scontro fra Elisabetta Gregoraci e Fulvio Abbate. Ma, oltre alle scene a cui abbiamo potuto assistere nel corso della serata, c’è stato anche un episodio che ha visto coinvolta inaspettatamente la concorrente e contessa Patrizia De Blanck; il microfono le viene lasciato aperto.. e l’audio è davvero imbarazzante!

GF Vip, il microfono di Patrizia De Blanck resta aperto: l’audio è da imbarazzo

Che la contessa fosse il personaggio indiscusso di questo Grande Fratello Vip, è cosa risaputa. Dalle prime puntate del Gf Vip, Patrizia De Blanck senza peli si è subito mostrata senza peli sulla lingua, è proprio il caso di dirlo. Nel corso infatti di queste due settimane trascorse all’interno della casa più e più volte abbiamo sentito la contessa esprimersi a voce alta e con tanta nonchalance nei riguardi di alcuni personaggi noti nel mondo dello spettacolo, alcuni dei quali non si sono fatti attendere nel rispondere la contessa. Nelle puntate precedenti abbiamo visto il conduttore Signorini “riprendere” la contessa De Blanck perché troppo spesso si è lasciata andare a particolari commenti e qualche parolaccia di troppo, e lei stessa affermava di “essersi calmata”. Eppure nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, arriva una nuova perla della contessa, diciamo anche inaspettata..

Il concorrente Fulvio Abbate si apprestava ad abbandonare la casa dopo aver conosciuto i risultato del televoto, ma come avrete visto c’è stato un colpo di scena nel televoto perché nonostante sia stato il meno votato, Fulvio rimarrà nella casa per un’altra settimana andando al televoto con i nuovi nominati della settimana. Mentre la contessa, che nel mentre faceva il suo spuntino con le patatine, parlava con il concorrente Fulvio cercando di capire cosa stesse succedendo, Signorini riprende il collegamento con la casa ed il microfono della contessa era già aperto. Nel momento esatto della ripresa del collegamento, si sentono parole imbarazzanti da parte della contessa che dice a Fulvio :

” Va********” . Immediatamente dopo, si ritorna a parlare del simpatico siparietto che vede coinvolta Patrizia De Blanck insieme a Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah.