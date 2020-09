Grandi cambiamenti per guardo riguarda i canali Rai che hanno costretto il pubblico a salutare alcuni programmi e accoglierne altri: Marco Liorni contro Flavio Insinna, cosa sta succedendo?

Marco Liorni e Flavio Insinna, spunta l’indiscrezione: è scontro alla Rai? Flavio Insinna è il celebre conduttore che ha intrattenuto milioni di telespettatori con Affari Tuoi e la cui simpatia indiscussa e la capacità di tenere alta l’attenzione del pubblico sono indiscusse. Pare, tuttavia, che alla Rai ci sia aria di grandi cambiamenti, come dimostrano l’arrivo di una nuova fiction e il ritorno della splendida Antonella Clerici, che di recente ha raccontato molto di quanto accaduto in passato. Uno di questi cambiamenti riguarderebbe proprio Flavio Insinna che potrebbe non tornare alla guida di Affari tuoi. Alcune indiscrezioni parlano di una sostituzione e al posto del conduttore pare subentrerà Marco Liorni. Scopriamo i dettagli.

Scontro in Rai: Flavio Insinna sostituito da Marco Liorni?

A quanto pare ci saranno grossi cambiamenti per la Rai e un’indiscrezione annuncia un possibile “scontro” interno che vede la sostituzione di Flavio Insinna, storico conduttore di Affari Tuoi, con il talentuoso Marco Liorni. Sebbene l’annuncio ufficiale non si ancora arrivato, così ancora non è stato emesso il palinsesto ufficiale della Rai, pare che la conferma non tarderà ad arrivare. A tal proposito è intervenuto Maurizio Costanzo, avallando l’ipotesi e spiegando che Marco Liorni è perfettamente in grado di gestire un “game show” e che un cambiamento per il programma è una cosa positiva. Ricordiamo che Marco Liorni è stato un inviato storico agli esordi del Grande Fratello e, per un periodo, ha sostituito quella che all’epoca era la conduttrice di Verissimo, Cristina Parodi, alla guida del programma. Insieme a lei, ha poi condotto La vita in diretta tra il 2014 e il 2016 mentre dal 2019 è alla guida di Reazione a Catena, amatissimo game show di Rai 1. Marco Liorni ha tutte le carte in tavola, quindi, per approdare ad Affari Tuoi.

