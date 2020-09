Maria De Filippi, il gravissimo lutto di cui è stata protagonista e che ha completamente stravolto la sua vita: un dolore davvero immenso.

Senza alcun dubbio, Maria De Filippi è la vera e propria regina di Mediaset. Al timone di numerosi programmi televisivi di successo, la moglie di Maurizio Costanzo decanta di un successo davvero indescrivibile. Una volta che, dato il suo sconsiderato clamore e seguito, potrebbe essere definita quasi ‘perfetta’. Ma che, qualche anno fa, è stata completamente stravolta da un evento davvero spiacevole. Come raccontato dalla diretta interessata nel corso di una conferenza stampa di Amici risalente al 2016, sembrerebbe proprio che qualche mese prima Maria De Filippi non abbia vissuto un periodo molto facile proprio a causa di un gravissimo lutto che ha profondamente sconvolto e segnato la sua vita. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Maria De Filippi, il lutto che l’ha sconvolta: cos’è successo

È proprio nel corso della conferenza stampa di Amici risalente al 2016 che Maria De Filippi, molto probabilmente per la prima volta, ha parlato di un gravissimo lutto che ha completamente stravolto la sua vita. Nello spiegare, infatti, il vero motivo per cui non era riuscita a portare al termine un progetto lavorativo con Renato Zero, la regina di Mediaset non ha affatto nascosto il suo immenso dolore. E, soprattutto, spiegare di avere vissuto un periodo per nulla facile a causa di un gravissimo episodio di cui era stata la protagonista qualche mese prima. ‘Quest’anno per me è stato un anno un po’ difficile, personalmente. È stato un po’ delicato e quindi l’idea è scemata per colpa mia perché non ho avuto tempo di lavorarci’, ha detto la moglie di Maurizio Costanzo, ‘giustificando’, quindi, il motivo per cui quel progetto con il re della musica italiana non era andato affatto in porto. Ma non è affatto finita qui. Perché, nonostante la sua riservatezza, la De Filippi è scesa nei dettagli. Ed ha spiegato dettagliatamente cosa le era accaduto poco prima. ‘Parlo proprio di motivi familiari personali…è mia mamma: ho avuto un lutto dopo una malattia importante’, ha continuato a dire la talentuosa Maria ai microfoni pochi giorni prima di iniziare una nuova avventura ad Amici. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, un dolore davvero immenso per la regina di Mediaset. Che, già in precedenti occasioni, aveva chiaramente testimoniato l’ottimo rapporto che c’era tra lei e sua madre.

Insomma, un gravissimo lutto per Maria De Filippi, c’è da ammetterlo. E che, da come si può chiaramente intendere, ha completamente stravolto e segnato la sua vita.

