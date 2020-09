Matilde Brandi, chi è il compagno Marco Costantini: età, lavoro, vita privata e quel retroscena sulla partecipazione della showgirl al GF Vip.

Matilde Brandi è una delle maggiori protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, la showgirl ha mostrato tutta la sua simpatia e il suo essere molto ‘materna’ con i suoi coinquilini. Non solo però, perché Matilde è anche una bellissima donna e ha messo più volte in evidenza il suo corpo da capogiro, a cominciare dal look che ha scelto nella prima puntata. Tante anche le lacrime in questo suo percorso al GF Vip, come quando, durante la prima diretta, ha ricevuto una sorpresa dalle sue figlie. Insomma, la Brandi sta mostrando tanti lati del suo carattere in questo programma e ha parlato anche del rapporto con il suo compagno Marco Costantini, dicendo che la loro storia ha vissuto tanti alti e bassi, ma che loro hanno sempre fatto di tutto per tenere unita la loro famiglia. Proviamo a conoscere qualche dettaglio in più sulla vita di Marco e sulla sua storia con Matilde: ecco cosa c’è da sapere su di lui.

Matilde Brandi è insieme al suo compagno Marco Costantini da diversi anni e da lui nel 2006 ha avuto due gemelle, Sofia e Aurora. La loro storia è cominciata ai tempi in cui Matilde lavorava in teatro, come lei stessa ha raccontato quando ha parlato della sua vita all’interno della casa del GF Vip. Ma cosa sappiamo esattamente di Marco? Non molto per la verità, se non il fatto che è una persona molto riservata, lontana dal mondo dello spettacolo e dunque poco incline a finire sotto i riflettori. Di sicuro possiamo dire che è nato a Roma il 28 febbraio del 1964 e dunque ha 56 anni. Nella vita lavora come commercialista e ha una carriera di tutto rispetto. Dopo la laurea, infatti, ha lavorato anche come docente universitario. Attualmente è socio fondatore di uno studio di commercialisti, ma ha rivestito anche incarichi istituzionali importanti. Insomma, Marco sembra essere davvero un uomo tutto d’un pezzo e a quanto pare non ama essere sotto i riflettori. A proposito di questo, la Brandi ha raccontato che lui non era molto d’accordo con la sua partecipazione al GF Vip, perché temeva che questa esperienza potesse portare problemi alla sua famiglia. Poi, però, l’ha lasciata ovviamente libera di scegliere, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a DiPiù.

In merito al rapporto con il suo compagno, Matilde ha più volte sottolineato che è fatto di alti e bassi e durante la quarta puntata del GF Vip ha confessato che lei e Marco sono opposti e che le piacerebbe, a volte, ricevere più gesti da parte sua, anche un semplice fiore. A quanto pare, dunque, le cose tra loro non vanno sempre a gonfie vele, come del resto succede un po’ in tutte le relazioni. Siete d’accordo?