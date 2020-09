Matteo Salvini ha la febbre: “Il dottore mi ha detto di andare a casa”

Matteo Salvini ha dichiarato di avere la febbre durante un intervento pubblico tenuto a Formello, Roma. “Febbricitante e dolorante, ma sono qui”

Matteo Salvini preoccupa i suoi elettori ed il pubblico che lo sostiene in un intervento tenuto ieri sera. Il video, postato sui social, ha fatto molto scalpore. Sì, perché nell’apertura dell’intervista ha ammesso di essere ‘dolorante e febbricitante’. In platea si è subito udito un po’ di brusio. Purtroppo, in questi tempi in cui il Coronavirus continua a circolare indisturbato, c’è ancora tantissima preoccupazione quando si sente che qualcuno ha dei decimi di febbre. Matteo Salvini, tuttavia, non sembrava affatto preoccupato. Ha infatti dichiarato che teneva molto ad essere presente all’evento, anche se il medico glielo aveva sconsigliato. La dedizione al lavoro non manca, questo è certo.

Matteo Salvini ha la febbre: “Due ore attaccato al cortisone”

“Scusate il ritardo. Odio arrivare in ritardo ma oggi è una giornata partita non benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone. Quando mi sono alzato il medico mi ha detto ‘lei ovviamente adesso va a casa’. Io gli ho detto ‘sì, tranquillo, vado prima ad Anguillara Sabazia, poi a Formello e termino a Terracina. Ma poi vado a casa”.

Poi, ha aggiunto: “Ci tenevo troppo ad essere qua. Un po’ dolorante, un po’ febbricitante, ma è bello essere tra voi”. In diretta da Formello, Roma, per l’evento “ITACA20.20”, Matteo Salvini quali sono le sue condizioni di salute. Al momento, nessun allarme. Non si parla assolutamente di Coronavirus, tamponi e quant’altro.

Il post successivo su Facebook

Matteo Salvini, sempre molto attivo sui social, ha poi aggiornato i suoi followers sui social su quanto gli sta accadendo nelle ultime ore.

Flebo di cortisone, per sconfiggere mal di schiena, collo e spalla, e si riparte! Pubblicato da Matteo Salvini su Sabato 26 settembre 2020

Ecco, infatti, il suo messaggio: “Flebo di cortisone per sconfiggere mal di schiena, collo e spalla, e si riparte!”. Dalle foto sembra essere in una clinica, ma non ne abbiamo la certezza. Tuttavia, il sorriso di Salvini ha tenuto tutti tranquilli sulle sue condizioni di salute.