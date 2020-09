Tra i Must Have del nostro armadio c’è sicuramente il dolcevita: scopriamo cinque modi per abbinarlo e ottenere così stili diversi

Come ogni settimana, è giunto l’appuntamento con i must have immancabili. Per chi stesse leggendo per la prima volta questo articolo, può rileggere anche gli altri consigli utili, a fine pagina. Per chi non lo sapesse, tutti quei capi che non possono mai mancare nell’armadio di una persona, sono detti must have, che in italiano significano proprio ‘migliori da avere’. Sono tutti quei capi basic che di speciale non hanno nulla, anzi, sono proprio di per se scialbi, ma che si abbinano con tutto e ad ogni tipo di occasione. A quanti sarà capitato almeno una volta di non riuscire ad abbinare una gonna, o un pantalone o un paio di scarpe e una t-shirt basic ha salvato l’outfit? Oppure a chi non è mai capitato di avere quella maglia o quel pantalone da poter indossare sempre, a una cerimonia, o a una cena, a una passeggiata con le amiche? Ecco, sono proprio questi i must have, quei capi che ci salvano sempre, in ogni occasione che ci ripromettiamo sempre di eliminare dal nostro armadio e poi non lo facciamo mai. Tra i must have delle stagioni fredde, c’è sicuramente il dolcevita o anche pullover a collo alto. Scopriamo insieme 5 modi per abbinarlo e ottenere così effetti diversi.

Must Have, il dolcevita: cinque modi per abbinarlo ottenendo stili diversi

1- Casual ma ricercato: questo è uno dei modi classici per abbinare il dolcevita o pullover. Nella foto sottostante vogliamo proporvi un dolcevita basic abbinato ad un pantalone dello stesso colore ed accessori per spezzare. Quello in foto è nero con accessori marroni, ma un abbinamento altrettanto riuscito e ricercato potrebbe essere. Maglioncino a collo alto bianco, jeans bianchi skinny e accessori beige o mattone. Il risultato sarebbe un casual molto ricercato.

2- Inusuale e d’impatto: certamente mai nessuno penserebbe di indossare un maglioncino a collo alto sotto una camicia, eppure, se abbinato ad una camicia oversize e un capospalla dai toni del maglioncino e della camicia, il risultato può essere sbalorditivo. Questo outfit vi darà un’aria molto urban e glamour.

3- Elegante e raffinato: io maglioncino a collo alto non è solo un indumento per tutti i giorni, e soprattutto non è certamente vero che per essere eleganti bisogna scoprirsi troppo! Un maglioncino a collo alto abbinato a una gonna di paillettes o una gonna di pelle molto lavorata, può darvi un effetto altrettanto elegante, raffinato e ricercato. Brillerete certamente nelle vostre occasioni speciali. Soprattutto se abbinato all’outfit vengono indossati i gioielli giusti. Per la borsa vi consigliamo una clutch in pendant con i decolté.

4- Romantico: quando si pensa ad un outfit romantico, si immagina subito Parigi e le parigine, che sono le donne con l’abbigliamento più romantico per antonomasia. In questo caso l’abbigliamento deve essere molto semplice, i veri protagonisti sono gli accessori. Un basco rosso, abbinato ad un paio di mocassini e una mini bag. Il basco è in pendan con il rossetto e le rifiniture del cappotto.

5- Immagine ricercata -monocromia: Questo è un outfit molto ricercato e anche abbastanza difficile da ottenere. Il segreto è scegliere tutti i capi da indossare dello stesso colore, ma con gradazioni diverse. Può sembrare molto semplice, ma non lo è. Il risultato è però certamente eccezionale. L’abbigliamento risulta curato nei minimi particolari e lo sforzo sarà certamente tutto ricompensato.

Come abbinare le t-shirt bianche

Come abbinare il tubino nero