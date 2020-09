Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, commenta l’incontro fra Adua Del Vesco e Gabriel Garko: le incredibili parole

Natalia Paragoni è la fidanzata dell’ex tronista Andrea Zelletta, concorrente di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ad oggi è anche famosa come influencer. E’ molto seguita sul suo profilo Instagram dal quale comunica con i suoi 769 mila e più followers, condivide scatti dedicati al make-up, alla cura dei capelli ed ovviamente troviamo anche tantissimi post in cui appare al fianco del bellissimo Andrea. Adesso che Andrea si trova a partecipare come concorrente al reality condotto da Alfonso Signorini, come se la sta passando la bella Natalia? In queste ultime ore, abbiamo potuto osservare dalle sue Instagram Stories che stava seguendo attentamente la quarta puntata in onda del Grande Fratello Vip. In particolare ha voluto commentare una scena, quella dell’incontro fra Adua Del Vesco e Gabriel Garko. Scopriamo cosa ha detto.

Natalia Paragoni commenta l’incontro fra Adua e Gabriel: le parole incredibili

In questi ultimi giorni dall’inizio del Gf Vip, Natalia è stata al centro di qualche polemica in merito al fatto che desse poca importanza ad Andrea, che si trova nella casa. La giovane non ci ha pensato due volte a dire la sua per rispondere alle polemiche di quanti facessero queste considerazioni. In queste ultime ore il Grande Fratello Vip ci ha regalato davvero dei momenti unici e ricchi di colpi di scena, tra questi l’incontro fra Adua ed il suo fidanzato Julian, oppure l’incontro fra Adua ed il suo ex Gabriel Garko. A far impazzire la bella Natalia questa sera è stato proprio quest’ultimo incontro, dove oltre al fatto che l’incontro con Gabriel sia stato da brividi, c’è un particolare che a lei proprio non è andato giù. Come saprete, gli ospiti che entrano nella casa per salutare i concorrenti del Grande Fratello Vip non possono avere contatti con i suddetti, stando a quelle che sono le vigenti norme anti-Covid. Eppure ciò è accaduto. Fra Gabriel ed Adua c’è stato un abbraccio, che la Paragoni ha voluto commentare così: “Adua non ha abbracciato il fidanzato ma ha abbracciato Gabriel Garko, io perplessa al massimo”