Rudy Zerbi, avete mai visto suo figlio Tommaso? Spuntano gli scatti social

Rudy Zerbi ha ben quattro figli, ma avete mai visto suo figlio Tommaso? Sul suo canale social ufficiale, spuntano gli scatti inediti.

Attualmente in onda con Tu si que Vales e i suoi tre fedelissimi compagni di viaggio, Rudy Zerbi ha alle spalle una carriera davvero molto ricca. Conduttore radiofonico, produttore discografico e temutissimo professore di canto ad Amici, il buon Rodolfo, questo è il suo vero nome, decanta di un curriculum più che da invidiare. Ma, badate bene, non soltanto la sua carriera lavorativa è molto ricca e molto intensa, ma, a quanto pare, lo è stata anche la sua vita sentimentale. Attualmente felicemente impegnato con Maria Soledad Temporini, Zerbi ha vissuto altre due relazioni importanti e che, tra l’altro, gli hanno fatto provare la gioia più grande della sua vita: diventare papà. Il giudice di Tu si que Vales ha, infatti, ben quattro figli, eppure voi li avete mai visti? Un po’ di tempo, attraverso il suo canale social ufficiale, Rudy Zerbi ha condiviso uno scatto in compagnia di suo figlio Tommaso. Siete curiosi di vederlo anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Rudy Zerbi, avete mai visto suo figlio Tommaso? Gli scatti inediti

È uno dei volti più amati ed apprezzati delle televisione italiana, Rudy Zerbi. Severo quando serve, ma di una simpatia ed allegria davvero smisurata in tutte le circostanze, il professore di Amici decanta di un successo e seguito davvero assoluto. Amatissimo sul suo canale social ufficiale, il temutissimo giudice di Tu si que Vales decanta, infatti, di un numero di followers davvero spropositato. Con i quali, dal canto suo, non perde mai occasione di poterli rendere partecipi su tutto quanto gli accade o, addirittura, condividere teneri momenti del passato o appartenenti alla sua vita privata. Un po’ di tempo fa, infatti, il buon Rudy Zerbi ha condiviso una fotografia in compagnia di suo figlio Tommaso. Come dicevamo precedentemente, infatti, ancora prima di conoscere Maria Soledad Temporini e diventare padre del piccolo Leo, Zerbi ha avuto due precedenti relazioni ed è diventato papà di Luca, Tommaso ed Edoardo. Insomma, una prole tutta al maschile. Ecco, ma siete curiosi di conoscere uno di loro? Come anticipato pocanzi, in occasione del suo compleanno, il professore di Amici ha condiviso uno scatto in compagnia di suo figlio. Ma bando alle ciance: diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ecco. È proprio questa la foto che, un po’ di giorni fa, Rudy Zerbi ha voluto condividere con suo figlio Tommaso in occasione del suo compleanno. E così, riproponendo una foto di ‘ieri’ ed una di ‘oggi’, il temutissimo professore di Amici e giudice di Tu si que Vales ha mostrato a tutti i suoi followers l’immenso fascino del ragazzo.

