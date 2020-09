Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez e i giudici rimangono senza parole: momento incredibile in studio, ecco cos’è successo durante la puntata.

La puntata di Tu Si Que Vales del 26 settembre ha regalato fin da subito grandi emozioni. Dopo una lunga settimana, il talent di Canale 5 è tornato a tenere compagnia e intrattenere il suo pubblico, regalando tante esibizioni a dir poco imperdibili. Belen Rodriguez ha aperto la serata con uno splendido mini abito bianco, che mette perfettamente in risalto la sua figura, accompagnata dai suoi ‘colleghi’ Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e dai 4 giudici, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, gli ultimi due protagonisti la scorsa settimana di un duro scontro. Fin dai primissimi minuti della puntata sono cominciate le emozioni e i momenti davvero imperdibili, che spesso caratterizzano il programma. A un certo punto, infatti, Belen Rodriguez e tutti i giudici sono rimasti letteralmente senza parole per quello che è accaduto in studio: ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez e i giudici senza parole: momento incredibile in studio

Durante la puntata di Tu Si Que Vales di sabato 26 settembre non sono mancate, come sempre, le risate e le grandi emozioni. La serata è cominciata subito con un concorrente molto ‘speciale’. Stiamo parlando del piccolo Alessandro, un bimbo di soli 5 anni proveniente da Siracusa, che si è esibito suonando la sua batteria. La performance del piccolo è stata davvero da brividi. Incredibile la sua coordinazione e la sua scioltezza sul palco. Un atteggiamento, quello di Alessandro, da vera rockstar, che ha decisamente conquistato tutti i presenti in studio, a cominciare proprio dai giudici e dai conduttori. Belen in particolare, e poi anche i quattro giudici, sono rimasti letteralmente senza parole davanti alla bravura del piccolo, che si è dimostrato un vero e proprio fenomeno.

Il piccolo ha conquistato il favore del pubblico in studio, che ha votato ‘sì’ al 99% e ovviamente anche quello dei giudici, che gli hanno riservato 4 sì. Se solo fosse riuscito a ottenere il 100% dei voti del pubblico in studio, Alessandro avrebbe avuto la possibilità di andare direttamente in finale. Purtroppo, però, per un pelo non ce l’ha fatta, ma è rimasto comunque nel cuore di tutti e soprattutto avrà la possibilità di tornare sul palco di Tu Si Que Vales per stupire di nuovo i giovani e tentare di arrivare sempre più lontano all’interno del programma.