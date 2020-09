Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez sbotta: “Tu sei pazzo!”, momento di altissima tensione durante la puntata, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Tu Si Que Vales regala sempre grandi emozioni, risate, ma spesso anche momenti di altissima tensione. Talvolta i giudici hanno avuto duri scontri in puntata, com’è successo la scorsa settimana tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, ma a volte la tensione arriva anche dalle esibizioni dei concorrenti, che spesso rischiano grosso durante le loro performance. La puntata di questa sera, sabato 26 settembre, non ha deluso le aspettative in nessun senso. Le emozioni hanno subito fatto capolino a inizio puntata, con l’esibizione incredibile del piccolo Alessandro, di soli 5 anni, che ha lasciato Belen e i giudici senza parole. Non sono mancate le risate, con i due cuochi che sono saliti sul palco senza veli, ma anche con Sabrina Ferilli e Maria De Filippi che si sono cimentate in un’esperienza mai vista in tv. Insomma, la serata è stata piena di momenti incredibili. Ma c’è stata anche una situazione di altissima tensione durante un’esibizione, al punto che Belen ha sbottato con un concorrente: ecco il motivo e cos’è successo nel dettaglio.

Tu Si Que Vales, Belen sbotta: “Tu sei pazzo”, momento di altissima tensione in puntata, ecco cos’è successo

Durante la puntata di Tu Si Que Vales è avvenuto qualcosa di veramente incredibile e mai visto prima. Un giovane concorrente, di nome Aaron Evans, si è cimentato, infatti, in una performance davvero pericolosissima, che ha messo seriamente a rischio la sua vita. La prova consisteva nel fare un salto mortale per evitare un macchina che si dirigeva verso di lui a 48 km/h. Aaron si è preparato e poi ha cominciato a correre verso l’auto che a sua volta veniva verso di lui, e un attimo prima di essere investito è saltato, scavalcando l’auto e salvandosi praticamente la vita. La stessa cosa il giovane l’ha ripetuta per 3 volte, facendo spaventare tantissimo i giudici, che in certi momenti non riuscivano nemmeno a guardare, tanta era la tensione. Un minimo errore, infatti, avrebbe potuto mettere a repentaglio la vita di Aaron.

Una delle più terrorizzate nel corso della prova, è stata Belen Rodriguez, che a fine esibizione non è riuscita a contenersi: “Tu sei pazzo!”, ha sbottato la conduttrice. L’incredibile esibizione di Aaron è riuscita a conquistare i giudici e il pubblico, che si è alzato in piedi per lui. Avete visto anche voi questa pericolosissima performance?