Per il terzo appuntamento di Tu si que Vales, due concorrenti si sono presentati sul palco completamente senza veli: momento imperdibile.

Dopo l’esibizione super emozionante del piccolo Alessandro e il momenti di vera e propria apprensione con Kevin Quantum, sul palco di Tu si que Vales si sono presentati due concorrenti completamente senza veli. Ebbene si. Avete letto proprio bene: la coppia di talenti erano completamente come mamma li ha fatti. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio sono stati i diretti interessati. Che, sollecitati dai quattro giudici, Sabrina Ferilli, che aveva confermato di aver visto tutto durante l’esibizione, e Belen Rodriguez, hanno confermato di essere letteralmente senza alcun tipo di indumento. E, badate bene, quando diciamo questo ci riferiamo anche alla biancheria intima. Ma cosa è successo esattamente? Ovviamente, sia chiaro: non è successo affatto nulla di scandaloso. Anzi, l’esibizione è stata più che apprezzata da parte di tutti. Fatto sta che la cosa ‘insolita’ è che per il loro numero super divertente la coppia ha deciso di presentarsi senza nulla indosso. Ma cerchiamo di capirne di più.

Tu si que Vales, due concorrenti completamente senza veli: esibizione ‘piccante’

Proprio nel corso della terza puntata di Tu si que Vales, si sono presentati sul palco di Cinecittà due concorrenti completamente senza veli. La coppia, denominata ‘Naked Lunch’, ha dato origine ad un’esibizione davvero divertente, ma al tempo stesso anche ‘piccante’. Come dicevamo precedentemente, i due talenti si sono presentati in studio senza nulla addosso e questa ‘scelta’ non è assolutamente passata inosservata agli occhi di tutti i presenti. Non soltanto agli occhi di Rudy Zerbi, che, immediatamente, ha detto di voler davvero controllare se realmente erano senza biancheria intima oppure no, ma anche agli occhi di Sabrina Ferilli, che subito si è resa conto di tutto, e di Belen Rodriguez.

In questa foto riproposta in alto, i due concorrenti di Tu si que Vales indossano gli accappatoi, ma, vi assicuriamo, durante l’esibizione erano davvero senza veli. Ovviamente, è impossibile non fare riferimento allo scambio di battute piccanti che ci sono state tra Sabrina Ferilli e i quattro giudici.

