Tu Si Que Vales, “Io ho paura”: Maria De Filippi e Sabrina Ferilli come non le avete mai viste, ecco cos’è successo durante la puntata.

La puntata di Tu Si Que Vales del 26 settembre è davvero ricca di momenti imperdibili. Già nei primissimi minuti della serata sono cominciate le risate e le emozioni con il piccolo Alessandro, che ha lasciato tutti senza parole con la sua esibizione da vero e proprio fenomeno. Ma la serata è andata avanti, poi, con altri momenti incredibili. Uno dei concorrenti si è cimentato una prova difficilissima, rischiando praticamente la vita, e non sono mancate anche le risate, con l’esibizione ‘hot’ di due cuochi, che si sono presentati sul palco totalmente nudi, coprendosi le parti ‘intime’ con delle padelle e facendo divertire di gusto tutto il pubblico. Anche questa sera, inoltre, come spesso accade, Sabrina Ferilli e Maria De FIlippi hanno dato vita ai loro imperdibili siparietti. A un certo punto della puntata, infatti, si sono mostrate come non le avete mai viste: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono grandi amiche nella vita e spesso, durante le puntate di Tu Si Que Vales, regalano siparietti imperdibili al pubblico, dimostrando tutta la loro complicità e il bellissimo rapporto che le lega. Nel corso della puntata di questa sera, 26 settembre, hanno dato vita a un altro momento davvero imperdibile, lasciando tutti senza parole. A un certo punto, infatti, sono arrivati 4 concorrenti che si sono esibiti in una prova di acrobazie su un’enorme giostra. I quattro giovani, che nella vita lavorano come stuntmen, si sono esibiti mentre la giostra girava a tutta velocità, riuscendo anche ad acciuffare al volo un nastro rosso appeso a un palo. Il tutto, sempre mentre si trovavano sulla giostra in movimento. Dopo la loro esibizione, che ha conquistato i giudici e il pubblico, Maria De Filippi ha scherzosamente provocato Sabrina, chiedendole se volesse provare anche lei a salire sulla giostra. “Ci vado se vieni anche tu”, ha risposto la Ferilli. “Io ho paura”, ha controbattuto Maria, che però poi ha deciso di provare questa esperienza insieme alla sua amica.

Maria e Sabrina sono dunque salite sulla giostra accompagnate dai concorrenti, che le hanno più volte spinte in alto per aiutarle ad acciuffare il nastro. La De Filippi alla fine ci è riuscita, scatenando gli applausi del pubblico e di tutti gli altri giudici. Avete visto anche voi questo momento imperdibile?