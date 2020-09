Nel corso della puntata di Sabato 26 Settembre di Tu si que Vales abbiamo assistito a dei momenti di vera apprensione: cos’è successo.

Siamo giunti al Sabato sera e, come consueto, è arrivato il momento di Tu si que Vales. Per la terza settimana consecutiva, anche Sabato 26 Settembre è andato in onda il terzo appuntamento del seguitissimo show di canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni e con la straordinaria partecipazione di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti come giudici. Insomma, un cast stellare, c’è da ammetterlo. Sarà per questo motivo che, settimana dopo settimana, lo show registra dei picchi di share davvero altissimi? Senza alcun dubbio! Anche se, bisogno ammetterlo, le esibizioni che si susseguono non sono affatto da meno. Nel corso del terzo appuntamento di Tu si que Vales, ad esempio, abbiamo assistito a dei veri e propri momenti di apprensione. ‘Rischia veramente la vita’, ha detto Rudy Zerbi a Maria De Filippi dopo aver ascoltato dettagliatamente l’esibizione che, da lì a poco, si sarebbe svolta sul palco di Canale 5. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Tu si que Vales, momenti di apprensione: cos’è successo

Dopo l’imperdibile ed emozionante esibizione di Alessandro, un bambino di soltanto cinque anni, alle prese con la batteria, è tempo per Kevin Quantum fare il suo ingresso nello studio televisivo di Tu si que Vales e far vivere a tutti i presenti, sia in studio che a tutti i telespettatori, dei momenti di vera e propria apprensione. Il giovanissimo mago scozzese, dopo un numero indirizzato a Maria De Filippi, ha presentato la vera e propria assenza della sua esibizione. In che cosa consiste? Vi assicuriamo: in qualcosa davvero di pazzesco. Lo scozzese, infatti, ha raccontato che, dopo aver osservato attentamente il pendolo armonico, ha deciso di costruirlo gigante. E così composto da palle di cannone di acciaio dal peso di circa 15 kg, il buon Quantum ha dato la sua ‘idea’ di pendolo. Ma cosa ha fatto? La risposta è davvero semplice: ha infuocato le palle ed ha deciso di passarvi tra di loro. ‘Sono palle di cannone di acciaio incendiate da 15 kg che mireranno alla mia testa e possono farmi davvero molto male’, ha detto Kevin. Insomma, un’esibizione davvero da urlo, c’è da ammetterlo. E che, come dicevamo precedentemente, ha lasciato tutti senza parole.

Da come si può chiaramente comprendere quindi, nel corso della terza puntata di Tu si que Vales si sono verificati dei momenti di vera e propria apprensione. Voi cosa avete pensate in quel momento?

