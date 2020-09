Uomini e Donne, la coppia si è lasciata: l’addio in lacrime

Una coppia nata negli studi di Uomini e Donne si è lasciata: l’addio annunciato in lacrime sui social network

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della televisione italiana. Il dating show condotto da Maria De Filippi è andato in onda per la prima volta agli inizi degli anni duemila. In tutti questi anni ha spesso cambiato veste, passando dal trono classico al trono over, fino al trono gay e alla veste odierna, che comprende sia il trono dei giovani che il trono dei più ‘anziani’. Tronisti, corteggiatori, dame, cavalieri: quanti ne sono passati nello studio di Maria De Filippi. Molte coppie si sono formate, qualcuna addirittura ha convolato a nozze, qualcun’altra invece si è detta addio poco dopo.

Uomini e Donne, la coppia si è lasciata in lacrime: chi sono

Una coppia nata nello studio di Uomini e Donne si è detta definitivamente addio. Stiamo parlando di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. I due si sono fidanzati al termine della scorsa stagione del trono over, hanno trascorso l’estate insieme a Capri e sembravano follemente innamorati. La loro storia d’amore, però, è giunta al termine e ad annunciarlo è stata proprio la Ursida sui social tra le lacrime. L’ex dama del trono over ha dichiarato tra le stories di Instagram: “Non è andata come sperava, come speravamo entrambi. Non ce la faccio più a tenere tutto dentro“. La Ursida, profondamente segnata dalla fine del rapporto con il suo ex compagno, ha poi aggiunto: “Io e Giovanni abbiamo avuto una serie di incomprensioni. A volte non bastano i sentimenti per superarli. Ci siamo dati mille possibilità, ma probabilmente non siamo compatibili” – poi il tragico epilogo – “Ognino ha preso la sua strada“.

Le parole dell’ex dama di Uomini e Donne ovviamente hanno emozionato i fan, che credevano nella storia d’amore della coppia. Non sempre, però, tutte le storie si rivelano favole.