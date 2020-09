Verissimo, tutta la verità sul coming out raccontata da Gabriel Garko

Ospite a Verissimo sarà Gabriel Garko, pronto a raccontare tutta la verità sul suo coming out.. Scopriamo di più

Hai già visto le anticipazioni della puntata di Verissimo che andrà in onda oggi 26 Settembre su Canale 5? Se non le hai ancora lette puoi farlo qui, ma nel frattempo vogliamo darvi una piccola anticipazione di quello che potrete vedere in una delle prossime puntate. Come avrete visto, ieri sera al Grande Fratello Vip è stato ospite Gabriel Garko. Nel suo intervento al Gf Vip per salutare la sua ex e concorrente attuale del reality Adua Del Vesco, Gabriel ha scelto di fare una confessione molto intima. Ha scritto una lettera per Adua, nella quale si è raccontato, ha parlato di un bambino che finalmente oggi tiene per mano, perché fa scoprire al mondo la sua vera natura. Al Grande Fratello Vip infatti Gabriel Garko ha fatto coming out. Oggi, l’attore sarà ospite a Verissimo ed alla conduttrice del programma Silvia Toffanin sceglie di raccontare tutta la verità.

Verissimo, ospite Gabriel Garko che racconterà tutta la verità sul suo coming out

Ospite di Silvia Toffanin il 3 Ottobre sarà lui, Gabriel Garko, intento a dire tutta la verità sul suo coming out. Come avrete potuto vedere ieri dal suo post Instagram pubblicato poco prima di apparire negli studi Mediaset per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Gabriel ha scritto queste parole :“Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire… Sono sicuro che molta gente giudicherà…”- fa già capire che quello che aveva intenzione di dire sarebbe stato giudicato da quanti non avrebbero capito, e continua :

” Sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità…”- queste le parole riportate sotto il suo ultimo post pubblicato nel suo profilo Instagram. Come leggete, Gabriel ha dichiarato di voler dire tutta la verità, ed in parte è stato così perché ha fatto una grande confessione nei giardini della casa del Gf Vip.

Ma non finisce qui perché l’attore sarà ospite a Verissimo il prossimo 3 Ottobre per raccontare tutta la verità del segreto di pulcinella, cosi come è stato definito ieri sera al Gf Vip. Non perdetevi quindi l’appuntamento con Verissimo la prossima settimana, vi attendono grandi rivelazioni!