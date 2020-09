Wanda Nara prende una decisione che lascia tutti di stucco; è lei stessa a comunicarlo con un messaggio social.

Wanda Nara è una showgirl argentina, una modella, una presentatrice televisiva ed un agente di calcio, ha preso una decisione importante. La sua nel mondo dello spettacolo è una carriera particolarmente varia e ricca. L’abbiamo ritrovata nella precedente edizione del Grande Fratello Vip come opinionista, dove ricorderete ha riscosso molto successo per la sua verve ironica. Prima di questa esperienza l’abbiamo vista a Tiki Taka, una trasmissione dedicata ad approfondimento calcistico. E’ sposata con il calciatore argentino Mauro Icardi con il quale ha due splendide bambine. E’ molto attiva sui social, su Instagram in particolare dove delizia i fan con degli scatti senza freni. Ed è proprio sui social che la bella argentina fa un annuncio che spiazza i fan.

Wanda Nara e la decisione che lascia tutti di stucco

Wanda utilizza molto il suo profilo Instagram. Oltre agli scatti bollenti noti per la bellezza angelica e per le sue forme da capogiro, un esempio sono le Instagram Stories di qualche giorno fa in cui si mostra senza vestiti, proprio in queste ultime ore la showgirl ha condiviso con i suoi 7 milioni e più di followers un post nel quale fa un annuncio importante che lascia di stucco quanti apprendono la notizia. No questa volta non riguarda qualche discussione come quella che nelle settimane precedenti l’ha vista coinvolta in una lite con l’ex Maxi Lopez. Scorri più giù per sapere di cosa si tratta.

Nello scatto pubblicato qualche ora fa in un post su Instagram, Wanda Nara fa sapere di aver fatto una scelta importante. La giovane fa sapere che quest’anno non parteciperà alla fashion week milanese, che sta facendo il suo esordio proprio in questi giorni. Scrive Wanda su Instagram :“Fashion week Milan, sono con voi però anche io rimango a casa ..un anno difficile per la Moda e per tutti .. però con lavorò e passione tutto si può… ” – la conduttrice televisiva fa quindi sapere di voler seguire da casa gli eventi di questa settimana della moda che si sta tenendo a Milano. Data la situazione di emergenza diffusa dal Coronavirus infatti sono molte le influencer, showgirl che hanno deciso di restare a casa a questo giro, tra queste anche Chiara Ferragni che fa al riguardo un annuncio inatteso.