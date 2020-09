Alessandra Mastronardi: età, vita privata e carriera della bellissima attrice che tornerà questa sera su Rai 1 con la seguitissima serie ‘L’allieva’.

E’ una delle attrici più seguite ed amate del panorama cinematografico, stiamo parlando proprio di lei Alessandra Mastronardi. L’attrice è nata a Napoli nel 1986, ma a soli cinque anni si trasferisce a Roma. Consegue il diploma classico ed in seguito si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo Spettacolo dell’Università degli Studi Roma “La Sapienza”. Alessandra è molto legata alla sua famiglia e spesso trascorre giornate al loro fianco, ed è molto innamorata della sua città natale, Napoli, dove spesso torna. La bellissima attrice è stata legata sentimentalmente a diversi attori, per ben sei anni ha avuto una relazione con l’attore irlandese Liam McMahon, per il quale decise anche di trasferirsi a Londra. Ma tra i due sembra non esserci stato un continuo, e il rapporto è giunto infatti alla rottura. Grazie ad alcuni amici in comune, Alessandra conosce Ross McCall, attore scozzese, con cui ha lavorato negli Stati Uniti. I due attualmente vivono insieme a Londra, dove l’attrice ha ormai poggiato le sue basi. Alessandra Mastronardi è molto amata, sui social condivide spesso foto che sembrano quasi dipinte, e che la ritraggono in maniera davvero spettacolare. Ma scopriamo insieme gli inizi della sua meravigliosa carriera.

Alessandra Mastronardi, la spettacolare carriera dell’attrice

Alessandra Mastronardi è oggi una delle attrici più seguite, ma è soprattutto una delle donne più amate degli ultimi tempi. La sua personalità tanto fine ed elegante è accompagnata da una bellezza fuori dal comune, leggiadra e genuina. L’attrice ha dimostrato negli anni di possedere anche un talento smisurato, doti che ha saputo mostrare grazie alle sue meravigliose e numerose interpretazioni. Come ricordiamo, Alessandra Mastronardi è divenuta famosa per il ruolo di Eva Cudicini nella serie “I Cesaroni“, che ebbe un notevole successo, ponendosi tra le più seguite del periodo. E soprattutto, per il suo ruolo, ancora oggi interpretato di Alice Allevi, nella serie televisiva L’Allieva, che ripartirà proprio in prima serata , questa sera, domenica 27 settembre, su Rai 1. Alessandra sarà ospite nel pomeriggio di Mara Venier insieme a Lino Guanciale, per raccontare la sua vita e com’è stato ritornare sul set dopo il lockdown.

La sua carriera è ricca di successi sia nazionali sia internazionali, poliedrica! Infatti, ha interpretato numerosi ruoli anche sul grande schermo: viene scritturata dal grandissimo Woody Allen per To Rome with Love. Nel 2014 recita per Mediaset nel film Romeo e Giulietta e nel 2017 entra nel cast de I medici, nel ruolo di Lucrezia Donati. Ma numerose sue altre interpretazioni hanno portato alla fama la bellissima attrice, tanto che nel 2019 è stata scelta come madrina del Festival del Cinema di Venezia, dove ha mostrato la sua personalità così profonda toccata da un velo di immensa riservatezza. Qualità che hanno sempre conquistato i suoi fan, che la seguono e ammirano fin dal principio della sua carriera.

