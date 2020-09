Anticipazioni Domenica In, terza puntata: grande attesa per tutti gli ospiti presenti oggi in studio.

Oggi alle 14 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto dalla bellissima Mara Venier, e dalle anticipazioni, grande attesa c’è per gli ospiti che saranno presenti in questa terza puntata. La meravigliosa conduttrice con la sua personalità tanto passionale e spumeggiante riesce sempre a tenere incollati alla tv milioni di italiani. La sua trasmissione si colloca tra i programmi più seguiti della domenica pomeriggio. Il successo è dovuto non solo al talento che la Venier possiede, che assicura sempre un’elevata attenzione, ma anche alle varie personalità presenti in studio, che con i loro racconti riescono sempre ad animare alla grande il salotto di Domenica In. Molti gli ospiti e anche i collegamenti che avverranno oggi, e non poteva mancare la band di Zia Mara, che farà da colonna sonora agli incontri che ci saranno. Questa nuova puntata si prospetta piena di entusiasmo ed allegria. Scopriamo insieme i super ospiti che faranno parte del salotto di Mara Venier.

Anticipazioni Domenica In: ecco tutti gli ospiti della terza puntata

Una nuova puntata di Domenica In si attende oggi, 27 settembre, su Rai 1 alle 14. Alla conduzione la meravigliosa Mara Venier, che è diventata una delle donne più seguite ed amate degli ultimi tempi, per la sua esuberanza e schiettezza, un vero e proprio ciclone. Secondo le anticipazioni, la terza puntata del programma sarà accompagnata ed animata da diversi ospiti.

Personaggi d’eccezione Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, che a quanto pare torneranno proprio questa sera su rai 1 con la terza stagione della fiction tanto amata “L’Allieva”. I due attori racconteranno della loro vita, del loro futuro lavorativo e di come è stato poter ritornare finalmente sul set dopo il passato lockdown. Nel salotto di Domenica In arriverà anche la bellissima attrice Claudia Gerini che presenterà il film “Burraco Fatale“. Ma molta attesa c’è per l’ospitata di Emma Marrone, una delle cantanti più amate e seguite non solo per il suo portentoso talento, ma anche per la sua passionale personalità. Emma proporrà a Mara Venier il suo singolo “Latina”, che ha scalato ormai le classifiche, posizionandosi ai primi posti nelle ultime settimane.

A Domenica In le sorprese non mancheranno certamente, e ad animare il salotto del programma ci sarà anche uno spazio dedicato ai libri, e a fare il suo ingresso Massimo Lopez, che presenterà a Mara il suo libro “Stai attento alle nuvole”. Lopez non solo farà dono del suo libro alla conduttrice, ma si esibirà in una spettacolare performance musicale, accompagnato dall’orchestra del programma. E ancora, ad intrattenere il format ‘spazio libri’, sarà ospite anche Rita Dalla Chiesa, che annuncerà e presenterà il suo libro “Il mio valzer con papà”, che rappresenta un ritratto molto personale del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, infatti, proprio in questa domenica, 27 settembre, ricorre il centenario dalla sua nascita. Certamente le sorprese a Domenica In non sono finite qui e nella seconda parte della puntata Mara Venier parlerà anche di Ballando con le Stelle, la nota trasmissione di Milly Carlucci. Ospiti nel salotto della Venier i famosi giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotti, e ancora Alberto Matano e i ballerini Alessandra Mussolini e Paolo Contini con i rispettivi accompagnatori del programma. Sicuramente una puntata ricca di sorprese ed emozioni, non resta che attendere la nuova diretta di Domenica In, oggi alle 14 su rai 1.

