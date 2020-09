Ballando con le Stelle, lite furiosa in diretta: “Non prendo lezioni da te”, volano parole grosse, Milly Carlucci costretta a intervenire, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Ballando con le Stelle è tornato ieri sera per la seconda puntata di questa nuova stagione, arrivata dopo le grandissime difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus, che ha causato la sospensione di diversi programmi, tra cui anche quello condotto da Milly Carlucci. La presentatrice, infatti, nella puntata d’esordio andata in onda la scorsa settimana, si è detta felice e quasi incredula di essere tornata in tv dopo un periodo davvero difficile per tutti. Nella seconda puntata del progrmama, andata in onda ieri, è successo davvero di tutto, compresa una furiosa lite. A un certo punto, infatti, sono volate parole grosse tra due protagoniste, al punto che anche Milly Carlucci si è sentita di dover intervenire: ecco i dettagli.

Ballando con le Stelle, lite furiosa in diretta: “Non accetto lezioni da te”, MIlly Carlucci interviene per calmare gli animi

Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle c’è stato anche un momento di grande tensione tra una concorrente e una giurata. Stiamo parlando di Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, che già la scorsa settimana si erano ‘punzecchiate’ e avevano avuto un battibecco. La Mussolini, in particolare, non ha gradito una frase di Selvaggia, che ha fatto diversi complimenti agli uomini e meno alle donne: “Non è che una donna a una certa età non può mettersi un abito un po’ più così, mentre a un uomo è concesso tutto”, ha detto Alessandra, ma la Lucarelli non è stata certo a sentire e le ha risposto per le rime, negando di aver mai fatto una differenza tra uomo e donne, e accusando la concorrente di utilizzare un linguaggio da ‘popolana’ e di voler sempre spostare la discussione su toni di ‘rissa’: “E comunque io non accetto lezioni di femminismo, valori e morale da Alessandra Mussolini”, ha detto la giornalista. A questo punto, allora, è intervenuta anche Milly Carlucci: “Rimaniamo nel ballo per favore”, ha esclamato la conduttrice, per evitare che la discussione finisse sul cognome ‘pesante’ della Mussolini e sulle sue idee politiche.

Il battibecco tra le due, comunque, non è finito in poco tempo ed è continuato con toni anche piuttosto accesi. Voi da che parte state?